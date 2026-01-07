Parece que Partizán tiene claros los pasos a seguir. Tras la marcha de Obradovic y el terremoto que provocó, la situación en Belgrado parecía no tener fin. El pasado lunes días 5 era la fecha límite, ya que si el jugador quería jugar Euroliga era su última oportunidad. Ahora, con la salida de este jugador, señalado por sus propios aficionados, Joan Peñarroya espera trabajar con más tranquilidad e intentar solucionar la crisis deportiva en la que se encuentra inmerso, especialmente en Euroliga.

Tyrique Jones rumbo a Olympiacos

Jones llegó a Partizán la temporada pasada, procedente de Anadolu Efes. Tras un primer año discreto en lo numérico, en esta segunda temporada se convirtió en un jugador destacado. Sin embargo, su protagonismo en Belgrado no ha sido por sus estadísticas. Con la salida de Obradovic, la afición serbia decidió centrar sus críticas en algunos miembros de la plantilla, entre ellos Jones. Todo esto, sin mirar números ni importancia en el equipo. Jones promedió 10,6 puntos, 6,1 rebotes y 2,1 asistencias por partido en 17 encuentros jugados.

El resultado fueron imágenes inéditas en el baloncesto europeo: silbidos durante el partido, abucheos incluso en acciones positivas y enfrentamientos con la afición al finalizar los encuentros. Ahora, Jones es nuevo jugador de Olympiacos. Peñarroya explicó que su salida era necesaria dadas las circunstancias. Con este movimiento, Partizán ha remodelado su juego interior por completo en apenas cuatro meses desde el inicio de la temporada.

Jabari Parker, un asunto pendiente

El trabajo de Peñarroya no termina aquí. Además de la mala dinámica y la escasa competitividad del equipo, la situación con Jabari Parker sigue sin resolverse. El jugador y el entrenador ya tuvieron sus más y sus menos en Barcelona, donde Parker se marchó entre declaraciones polémicas. Al llegar a Belgrado, Peñarroya se encontró a Jabari “castigado” por el anterior cuerpo técnico.

El técnico optó por la vía conciliadora, y Parker ha vuelto a contar con protagonismo en la rotación, con minutos frente a Valencia y Mónaco. Para cerrar la semana, ambos tendrán un partido señalado en rojo: Partizán visita el Palau Blaugrana, la antigua casa de Jabari y Joan, de donde ambos se marcharon menos apreciados de lo que esperaban. El viernes, la afición culé dictará sentencia.