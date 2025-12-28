El desorden, desconcierto y caos se instaló hace semanas en Partizan Belgrado y, pese a la llegada de Joan Peñarroya en sustitución de Obradovic, el club se prepara para una posible oleada de salidas en los próximos días. Varios equipos de Euroliga siguen de cerca la situación, con Olympiacos muy próximo a cerrar uno de los movimientos y el Barça Basket atento a cualquier oportunidad.

Tyrique Jones saldrá de Partizan rumbo a ¿Olympiacos?

Todo apunta a que la operación llegará a buen puerto y que Tyrique Jones se convertirá en nuevo jugador de Olympiacos en las próximas horas o días. El conjunto del Pireo buscaba reforzar su juego interior y sus despachos se han movido con rapidez para cerrar la incorporación del ex jugador de Xavier en la NCAA.

Tyrique Jones será uno de los jugadores que abandonen Partizan Belgrado, al igual que Jabari Parker, y muy probablemente también Sterling Brown, con destino a Olympiacos. Capaz de actuar tanto de ala-pívot como de pívot, Jones promedia 10,8 puntos y 6,1 rebotes en su tercera temporada en la Euroliga, además de 5,3 puntos y 3,3 rebotes en los nueve partidos disputados en la ABA League del curso 2025-26.

Presente en el baloncesto europeo desde 2020, Tyrique Jones ha pasado por Hapoel Tel Aviv, Victoria Libertas en Italia, Türk Telekom, Anadolu Efes y, desde el 20 de agosto de 2024, Partizan Belgrado, donde se proclamó campeón de la ABA League el pasado curso. Ahora, a sus 28 años y pese a tener un año más de contrato en vigor, es uno de los señalados por la mala dinámica del conjunto balcánico y afrontará una nueva etapa en la Euroliga. En Olympiacos llegará para cubrir la baja de Moustapha Fall, apartado de las pistas por lesión, y se espera la salida de Moses Wright.

El Barça Basket atento a la situación de Tyrique Jones

El jugador estadounidense ha sido ofrecido a buena parte de la Euroliga, en un contexto en el que ni el club ni la afición cuentan con él. Su situación es más sencilla de resolver que la de Jabari Parker, cuyo elevado salario dificulta su salida de Belgrado. El Barça Basket sigue el caso de cerca y es uno de los equipos a los que se les ha presentado la opción de incorporar a Tyrique Jones. No obstante, Olympiacos parte con ventaja sobre el resto y el anuncio podría hacerse oficial en cuestión de horas.