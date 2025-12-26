El mercado de fichajes a nivel internacional está que arde. Mientras movimientos en la Euroliga como el de Monte Morris se llevan muchos focos, en otras competiciones europeas como la Eurocup los equipos buscan también dar un plus tras el mercado invernal. En este caso, tras el fichaje de una rutilante estrella NBA, PAOK mira hacia la ACB.

Patrick Beverley y, ahora, un ex ACB que enamoró en España

Las noticias sobre PAOK no son tan mediáticas habitualmente. Sin embargo, la llegada del polémico jugador, Patrick Beverley, les tiene en el candelero desde hace días. Su glorioso pasado en la NBA y las recientes polémicas levantadas en su paso por Europa hacen que el movimiento no dejara indiferente a nadie. No será el único y es que el que brillará con Morabanc Andorra en ACB, Nikos Chougkaz, salta a la palestra.

🗣️Patrick Beverley on his first game with PAOK#PAOKBC pic.twitter.com/dngruMO3pH — PAOK BC (@PAOKbasketball) December 22, 2025

Por comparación, Niko Chougkaz no generará la atención de Patrick Beverley. Sin embargo, en ACB, el jugador griego sí que tendrá grandes adeptos siguiendo sus pasos. Su periplo por Liga Endesa, en las filas de Morabanc Andorra, fue corto, pero con muy buenas sensaciones. Seguramente, muchos seguidores del baloncesto español tengan interés en su próximo paso. Según ha informado el periodista griego Tolis Kotzias, firmará próximamente por PAOK.

¿Cómo está siendo la carrera de Nikos Chougkaz?

El paso de Nikos Chougkaz por la ACB está adscrito a un intento de relanzar su carrera. El jugador fue toda una revelación joven en Grecia, que fue ascendiendo hasta hacerse un hueco en Panathinaikos. Tras una estancia poco fructífera probó suerte en Peristeri, donde dejó buenas sensaciones, pero sin el brillo de las expectativas que un día se generaron. Tras ello, Morabanc Andorra parecía una oportunidad de volver a recuperar el protagonismo.

A pesar de que el combinado de la Liga Endesa ACB contaba con numerosos jugadores con puntos, Nikos Chougkaz tuvo su cota de balón y protagonismo. El griego brilló y, aun con 24 años, fichó por Cedevita, donde ha dejado una campaña bastante decente el pasado curso. Actualmente, se enrolará en las filas de PAOK, regresando a su país natal, donde buscará terminar de echar la puerta abajo.