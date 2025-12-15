Todo apunta a que, antes de que finalice 2025, el baloncesto europeo —más allá del ámbito estrictamente de Euroliga— será testigo de una de las operaciones más sorprendentes y atípicas de los últimos años. A falta de confirmación oficial, Grecia volverá a acoger a un jugador que ya defendió la camiseta del Olympiacos hace quince años, aunque en esta ocasión su destino sería el actual tercer clasificado de la A1 Ethniki.

Patrick Beverley a punto de firmar con PAOK

El veterano y experimentado base con pasado en la NBA, Patrick Beverley, ya se encuentra en Tesalónica para cerrar su nuevo contrato con el PAOK y regresar a las pistas, algo que no hacía desde el pasado 1 de febrero, cuando disputó un encuentro con el Hapoel Tel Aviv frente al Beer Sheva. A sus 37 años, el estadounidense continuará su carrera en Grecia, una liga que ya conoce bien tras haber competido en la temporada 2009-10 defendiendo los colores del Olympiacos.

El PAOK incorpora a un jugador que puede resultar clave en el segundo tramo de la temporada, aunque su trayectoria reciente ha estado marcada por episodios tan singulares como mediáticos, siempre en paralelo a su deseo de concretar un regreso a la NBA. Finalmente, su destino será un histórico del baloncesto europeo como el PAOK, actual tercer clasificado de la liga griega con un balance de 7-2, solo por detrás de Olympiacos y Panathinaikos, y liderado por nombres como Timmy Allen, Ben Moore o KJ Jackson.

Vinculado desde hace días con PAOK y Tetis Mystakidis

Desde hace días se venía apuntando la posibilidad de un acercamiento entre el PAOK y Patrick Beverley, especialmente tras conocerse las intenciones del nuevo propietario, Telis Mystakidis, de reforzar el proyecto con un perfil de primer nivel y unir al base de Chicago a jugadores como Brynn Tyree o Timmy Allen. El acuerdo está cerrado a falta de superar los exámenes médicos, y el estadounidense pasará a formar parte del roster dirigido por Jure Zdovc, con el objetivo de competir frente a los gigantes Olympiacos y Panathinaikos, además de afrontar el reto europeo.

La pasada temporada firmó en la EuroCup unos promedios de 10,7 puntos, cuatro rebotes y 4,6 asistencias en 14 encuentros, tras poner punto y final a una extensa etapa en la NBA compuesta por 666 partidos de temporada regular y 71 de Playoffs, con medias de 8,3 puntos y 3,4 asistencias. Ahora, el conjunto griego aspira a construir nuevos momentos históricos, evocando los éxitos logrados décadas atrás con títulos como la Copa Saporta o la Copa Korac.

Experiencia europea de Patrick Beverley