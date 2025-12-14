El nombre de Joan Peñarroya ha surgido con fuerza en el panorama de la Euroliga como posible reemplazo de Zeljko Obradovic, apenas un mes después de su destitución en el Barça Basket, el pasado 9 de noviembre. No obstante, las negociaciones se han enfriado, al punto que el Partizan niega que Peñarroya figure entre sus candidatos. El gran interrogante ahora es dónde podría continuar su carrera tras su irregular paso por el banquillo blaugrana.

Las posibilidades de Joan Peñarroya tras salir del Barça Basket

El único título que Joan Peñarroya logró durante su etapa en el Barça Basket fue la Lliga Catalana de 2024, cerrando su paso por el club con un porcentaje de victorias cercano al 56 % en la Liga Endesa y cayendo en los cuartos de final de la Euroliga de la temporada anterior. En total, su balance en el banquillo blaugrana fue de 51 victorias frente a 41 derrotas. Ahora, la gran incógnita es cuál será su próximo destino tras acumular experiencia en clubes como Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia Basket, Baskonia y, por último, el Barça Basket.

Partizan Belgrado

Las oficinas del Partizan de Belgrado deben encontrar un sustituto para Zeljko Obradovic, aunque de momento Mirko Ocokoljic continuará como entrenador interino. Joan Peñarroya llegó a aparecer con fuerza como posible relevo del legendario técnico, pero todo indica que su nombre forma parte más de la rumorología que de la realidad. El club balcánico sigue en la búsqueda de un entrenador tras el reciente rechazo de Ettore Trinchieri, quien había sido el primer y único objetivo de Partizan.

Maccabi Tel Aviv

La temporada de Maccabi Tel Aviv en Euroliga no está siendo especialmente destacada, con un balance de victorias inferior al 40 %. Además, el equipo ve cómo su histórico rival de la ciudad, Hapoel, lidera la clasificación con cinco victorias más. Oded Kattash continúa como head coach, aunque su posición está en entredicho y su futuro podría depender de los próximos encuentros frente a Dubai Basketball, Valencia Basket o Partizan Belgrado. Una eventual salida de Kattash abriría la puerta a que Joan Peñarroya regresara a la Euroliga, emprendiendo su primera aventura como entrenador fuera de España.

¿Seguir en Liga Endesa?

Mientras tanto, en la ACB también surgen oportunidades para entrenadores con experiencia y trayectoria contrastada. Varios banquillos se encuentran “calientes”, entre ellos el de Granada, que atraviesa una complicada situación en la tabla con tan solo una victoria en lo que va de temporada. La marcha de Savignani del Burgos ha abierto un abanico de posibilidades en clubes que buscan un revulsivo en sus plantillas, y el asiento de Ramón Díaz en el club andaluz es uno de los que más dudas genera. En este contexto, Peñarroya podría aparecer como un candidato idóneo.

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭.



L’entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirà al capdavant de la banqueta blaugrana. El Barça vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts… pic.twitter.com/BhDQygnl5w — Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025

El futuro del técnico se perfila, por tanto, lleno de incógnitas. Su experiencia en la Liga Endesa y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos lo convierten en un nombre a tener en cuenta tanto dentro como fuera de España, pero todavía es pronto para saber dónde recalará finalmente. Lo cierto es que, tras su salida del Barça, Peñarroya sigue siendo una figura relevante en el baloncesto europeo, incluso no se puede descartar la vía Roger Grimau, que tomó las riendas de Bucarest tras su marcha del Barça Basket y ver a Peñarroya dirigiendo a un club de BCL o Eurocup.