Partizan de Belgrado vive una semana complicada en el mercado de fichajes, buscando entrenador y refuerzos para elevar el nivel de la plantilla. El club quiere incorporar a un jugador en la línea exterior y ha puesto el foco en una de las sensaciones de la Basketball Champions League, que también está en la agenda de varios clubes Euroliga.

JD Notae, opción de fichaje para el Partizan de Belgrado

Tal y como han informado Matteo Andreani y 5th Quarter, el Partizan de Belgrado ha puesto su mirada en JD Notae, uno de los bases más cotizados del mercado europeo con ganas de jugar la Euroliga. El estadounidense atraviesa un momento complicado en el Trapani italiano, club que vive una profunda crisis económica y necesita encontrar estabilidad financiera, por lo que sus mejores jugadores han pasado al escaparate.

La situación del conjunto siciliano podría permitir una salida mediante un buyout reducido, lo que abriría de par en par la puerta a su fichaje. Desde Serbia apuntan que varios equipos de Euroliga están interesados en su incorporación, pero el Partizan tendría tomada la delantera, al considerar que el estadounidense es un refuerzo de rendimiento inmediato y preparado para dar el salto a un proyecto de élite.

La BCL pone en el escaparate Euroliga a JD Notae

JD Notae ha irrumpido en la Basketball Champions League con números de MVP, promediando 16,5 puntos en apenas dos partidos. Su producción ofensiva se sostiene en un buen 43% en tiros de campo y una excelente eficacia desde el tiro libre (92%), además de su capacidad para castigar desde el uno contra uno.

Aunque su acierto exterior aún puede crecer —31% en triples—, su habilidad para fabricarse tiros y su agresividad atacando el aro lo convierten en una amenaza constante desde el perímetro, un perfil de jugador que el Partizan echa en falta en su plantilla. En el conjunto serbio, el base americano podría encajar como pieza de revulsivo en la rotación, con capacidad para desequilibrar un partido y desarmar defensas estáticas.

Partizan, pendiente del mercado de fichajes y de Joan Peñarroya

Más allá de este posible refuerzo para la línea exterior, la dirección deportiva del Partizan de Belgrado continúa inmersa en la búsqueda de un entrenador. En este sentido, el club serbio ha querido frenar la ola de especulaciones que situaba a Joan Peñarroya como su próximo técnico tras la dimisión de Zeljko Obradovic. Aunque estos rumores han sido desmentidos públicamente, desde Serbia señalan que el exentrenador del Barça Basket sigue siendo el favorito para ocupar el banquillo.