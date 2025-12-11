El regreso del San Pablo Burgos a la Liga Endesa no está siendo sencillo. Último clasificado y con varias urgencias estructurales dentro del equipo, el conjunto burgalés ha encontrado, sin embargo, un rayo de esperanza en forma de jugador franquicia: Jhivvan Jackson, el escolta puertorriqueño de 27 años que está firmando una temporada sobresaliente y que se ha convertido en la pieza sobre la que podría construirse el milagro de la salvación.

Jhivvan Jackson: estadísticas ACB que lo sitúan como referente del San Pablo Burgos

Procedente de la Bundesliga alemana, Jackson aterrizó en Burgos como un fichaje ambicioso dentro del mercado ACB, una apuesta por talento ofensivo y carácter competitivo. Sus números y sensaciones no solo confirman su impacto inmediato, sino que lo sitúan como uno de los jugadores más determinantes en equipos de la zona baja de la clasificación.

En sus primeros nueve partidos en la Liga Endesa 2025–26, Jackson registra:

14,2 puntos por partido

53,2% en tiros de dos

34,0% en triples

82,8% en tiros libres

3,8 asistencias

2,1 robos

Valoración media: 13,0

Con solo 25:20 minutos en pista, su producción ofensiva es propia de un jugador con mayor jerarquía dentro de la liga. El dato más revelador: consume aproximadamente el 21% de los tiros totales del equipo, señal inequívoca de su rol como generador principal. Para un equipo necesitado de puntos, liderazgo y capacidad de creación, Jhivvan Jackson está ofreciendo tres dimensiones clave: anotación explosiva, capacidad de pase y energía defensiva.

Un anotador de alto volumen que transforma el ataque burgalés

El escolta es el jugador que más tiros intenta del equipo, con casi 18 tiros por encuentro, repartidos en penetraciones, triples tras bote y tiros en situaciones creadas por él mismo. Lo más sorprendente: mantiene porcentajes sólidos pese al altísimo volumen. No por nada fue un fichaje sorprendente de San Pablo Burgos.

Su 53% en tiros de dos es un indicador claro de su explosividad y lectura ofensiva:

– finaliza bien cerca del aro,

– castiga cambios defensivos,

– y genera ventajas desde el primer bote.

No se limita a anotar: rompe defensas y permite que el resto del equipo juegue con más espacio.

La otra cara de Jackson: creador, generador de ventajas y líder que no se esconde

Sus 3,8 asistencias por partido lo sitúan como el mejor generador del equipo. Pese a no ser base puro, Jackson ofrece una lectura notable en situaciones de bloqueo directo, encontrando tiros abiertos para sus compañeros cuando la defensa se ajusta a sus penetraciones. Una de las características de los jugadores que hacen a la Bundesliga el mercado de moda para fichar desde hace tiempo.

A esto se suma un dato defensivo diferencial: 2,1 robos por partido, uno de los mejores registros de toda la competición. Su actividad en líneas de pase da a Burgos posesiones extra, esenciales para un equipo en dinámica negativa.

Por qué Jackson es la clave del Burgos si quiere lograr la permanencia

Hay tres razones por las que Jackson se ha convertido en un jugador imprescindible:

1. Produce cuando el equipo más lo necesita: En partidos cerrados o en rachas sin anotación, es el único jugador capaz de generarse tiros propios con regularidad.

2. Puede liderar el ataque durante tramos largos: Su energía, ritmo y confianza lo convierten en el jugador más preparado para asumir peso ofensivo en finales ajustados.

3. Su techo es más alto que el del resto de la plantilla. Ya ha firmado actuaciones de con una tarjeta de 24 puntos, 7 asistencias, 6 robos y 24 de valoración demostrando que puede ser mucho más que una estrella puntual, puede ser una referencia estable.

Nueva exhibición de Jhivvan Jackson, nuestro MVP en Tenerife 🇵🇷🔥#CastillaYLeónNosImpulsa pic.twitter.com/jzMViqlZWO — Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) November 8, 2025

Si Burgos quiere mantenerse en ACB, necesita un líder. Y Jackson es el perfil ideal para construir ese camino.

El futuro inmediato: ¿la estrella silenciosa del proyecto Burgos?

Su adaptación inmediata, su mezcla de explosividad y madurez competitiva y su impacto directo en ambos lados de la pista sugieren que Jackson no es solo un fichaje más: es una pieza sobre la que puede articularse el proyecto de Burgos a medio plazo. Puede que no salga en todos los highlights de la jornada, que no tenga un papel protagonista porque su equipo no arranca victorias, pero es una estrella de la competición, que además casa bien con otros fichajes menos mediáticos de Burgos.

En un equipo que necesita reinventarse, él es la chispa que puede encender la reacción. En una liga donde sobresalir es cada vez más difícil, él ya lo está haciendo. Y si Burgos quiere soñar con el milagro de la salvación, Jackson es el camino.