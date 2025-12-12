La situación que atraviesa Olimpia Milano en la presente Euroliga no es sencilla. Los batacazos deportivos acabaron con el adiós de una leyenda de los banquillos como Ettore Messina. El cambio de técnico ya suele venir de la mano de movimientos en el mercado de fichajes, pero es que además la lesión de Lorenzo Brown acrecentó el pensamiento. Ahora, Stefano Tonut pone de manifiesto de nuevo la necesidad.

El perímetro de Olimpia Milano supone un problema en Euroliga

La dirección de juego del combinado italiano de la Euroliga ya estaba en entredicho con la baja de Lorenzo Brown. El propio Matteo Andreani ya comentó que Olimpia Milano se lanzaría al mercado a por otro jugador que complete la manija. Cuando ya parecía que la situación se complicaba, una extraña circunstancia condena a Stefano Tonut al ostracismo y aumenta la carencia en el roster.

🇮🇹 La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a causa di un’infezione virale acuta, Stefano Tonut necessita di un periodo di riposo: la data della ripresa all’attività non è al momento identificabile.



🇬🇧 Due to an acute viral infection, Stefano Tonut will need a period of… pic.twitter.com/HqeXqgZ8um — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 12, 2025

Las lesiones suelen ser parte del juego, pero hay veces que los problemas de salud discurren por otros senderos. En este caso, Stefano Tonut, estará fuera de la dinámica de Olimpia Milano por una infección viral aguda que, en palabras del propio club, se desconoce el tiempo de recuperación, pero implica reposo absoluto. Dadas las circunstancias, los movimientos en el mercado de fichajes Euroliga se hacen aún más plausible.

El mercado de fichajes Euroliga está a la caza de un base

Si Olimpia Milano rastrea el mercado de fichajes Euroliga en busca de un base/escolta, no son pocos los que también lo hacen. Barça Basket y Real Madrid Baloncesto siguen en esas lindes, mientras que parece que Olympiacos, con la llegada de Monte Morris, podría abandonar ese cometido, aunque la posible salida de Saben Lee podría devolverles al ruedo.

Por el momento, los nombres que vienen barajando los equipos no son de estrellas consolidadas, más allá de Monte Morris. Trent Frazier o Malachi Flynn han estado entre las noticias habituales del mercado de fichajes Euroliga sin disputar dicha competición. Además, hay jugadores más que interesantes dejando buenas sensaciones en combinados menos notorios que bien podrían ganarse su cota de atención.