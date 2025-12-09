La pelea por los puestos que dan acceso a playoffs en Euroliga están más caros que nunca. Mientras Barça Basket o Valencia pugnan por no caerse de las 6 primeras posiciones con Panathinaikos o Estrella Roja, el play-in está igual o más igualado, Real Madrid Baloncesto, Zalgiris, Olimpia Milano… Sin embargo, los italianos vienen viviendo un momento convulso, ahora, Lorenzo Brown.

Olimpia Milano sigue en apuros y ya afronta el último revés de Lorenzo Brown

Los últimos tiempos de Olimpia Milano están lejos de ser sencillos. Por un lado, vienen de decir adiós a una leyenda de los banquillos, Ettore Messina. El ex del Real Madrid Baloncesto no acababa de conseguir los resultados esperados y acabó fuera de la entidad. Tras ello, una nueva lesión para uno de sus mejores generadores, Lorenzo Brown, complica las cosas.

🚨👀Olimpia Milano is very concerned about Lorenzo Brown’s condition.



He returned to the court after 2 months and immediately had another problem (and it seems to be more serious than expected)…



As announced by Poeta, Milan is on the market.#EuroLeague #OlimpiaMilano pic.twitter.com/gpByHAVLl1 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) December 8, 2025

El base que ha sido internacional español vuelve a sufrir un revés en su carrera. Desde aquella actuación con España, los problemas físicos han estado más presentes en su carrera. Después de 2 meses lesionado, reapareció y en su regreso a las pistas, ha vuelto a caer lesionado, según fuentes de prestigio como Andrea Calzoni se apunta a que es de gravedad. El base, que tanto sonó para equipos españoles como Barça Basket o Real Madrid Baloncesto, vuelve a sufrir un mazazo.

Los italianos se suman a la lista por un generador Euroliga, Barça Basket y Real Madrid tendrán otro competidor

Acorde a las informaciones del prestigioso insider Euroliga, Andrea Calzoni, Olimpia Milano estaría ya sondeando el mercado de cara a buscar un sustituto de Lorenzo Brown. Actualmente, son muchos los equipos que se encuentran buscando un base o un escolta generador desde el bote en el mercado. Los casos más paradigmáticos son Real Madrid Baloncesto y Barça Basket, y Olympiacos.

Mientras Olimpia Milano irrumpe en el mercado en busca de un ‘combo’ que supla a Lorenzo Brown, ya hace tiempo que varios equipos remueven el mercado para encontrar su refuerzo. Por un lado, el Real Madrid Baloncesto hace tiempo que ningún nombre gana especial fuerza. Desde Jordan Loyd, la rumorología bajó. El Barça Basket, por su parte, sí que parece que podría cerrarlo este invierno, Trent Frazier, el nombre propio.