¿Euroliga o FIBA? En otras palabras, ¿seguir compitiendo en la Euroliga o apostar por una futura NBA Europa? Esta es la gran decisión que deberán afrontar varios clubes destacados del baloncesto europeo, entre ellos el Barça Basket. Joan Laporta habló sobre ello hace unos días, abriendo un escenario lleno de posibilidades pero también de incógnitas por resolver.

El dilema del Barça Basket entr Euroliga o NBA

El presidente del FC Barcelona se detuvo en este debate y confirmó que el club está cerca de renovar por diez años más su contrato con la Euroliga, una licencia que expira en junio de 2026. En un futuro próximo, la entidad deberá tomar una decisión de gran calado que impactará no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico.

El Barça Basket, como uno de los clubes fundadores de la Euroliga, quedaría fuera de la principal competición continental si no renovara su licencia a tiempo. Por este motivo, Joan Laporta apuesta por asegurar la continuidad del club en la Euroliga durante la próxima década, aunque sin cerrar la puerta a una posible futura incorporación a una NBA Europa. “La propuesta que estamos haciendo es que nosotros vamos a renovar pero tenemos que tener cierta libertad de movimiento en caso que la propuesta de la NBA fuera la mejor o fructificara”, explicó Laporta al respecto.

El punto clave sería conservar la posibilidad de abandonar la Euroliga en el futuro para unirse a una eventual NBA Europa, teniendo en cuenta que participar en esta nueva competición supondría obtener mayores ingresos, algo esencial para una sección que ha atravesado dificultades económicas en los últimos años, al igual que el Real Madrid de baloncesto. La NBA, respaldada por la FIBA, garantizaría ingresos fijos superiores a los de la Euroliga, por lo que el Barça Basket podría convertirse en una de las doce sedes de la NBA Europa.



Estrategia dual del Barça Basket

La idea del Barça Basket sería renovar su compromiso con la Euroliga, pero dar el salto a la NBA Europa en cuanto la competición eche a andar. Sin embargo, esta postura lleva aparejada una cuestión relevante: dónde disputaría el equipo sus partidos como local. Ni la Euroliga considera adecuado el Palau Blaugrana, ni la NBA aceptaría que una nueva competición se juegue en una instalación obsoleta, con capacidad para 10.000 espectadores, especialmente cuando aún no se sabe cuándo comenzarán las obras del futuro pabellón del Barça Basket.

Posibles sedes de la NBA Europa