Todo está listo en el Belgrade Arena para uno de los grandes duelos de la jornada 14 de Euroliga: Estrella Roja recibe al Barça Basket. El conjunto azulgrana aterriza en la capital balcánica decidido a asaltar la cancha de uno de los líderes de la competición y a encontrar la fórmula para frenar a la estrella de la Euroliga, hasta ahora el gran favorito al MVP.

Xavi Pascual prepara el plan para detener a Jordan Nwora

El alero de Buffalo ha dado el salto definitivo: a sus 27 años, Jordan Nwora se ha convertido en el jugador más valorado de la Euroliga, con 22,1 de valoración, y ocupa el tercer puesto en anotación con 19,4 puntos por partido. En la presente temporada, Nwora, formado en Louisville y con 219 encuentros en la NBA, ha alcanzado dobles dígitos en todos los partidos, firmando hasta tres encuentros con 20 o más puntos.

Jordan Nwora is having his best EuroLeague season so far 📈@kkcrvenazvezda I #EveryGameMatters pic.twitter.com/VvKonrA4dp — EuroLeague (@EuroLeague) November 29, 2025

Jordan Nwora es la gran estrella del líder Estrella Roja (9-4), un equipo que cuenta con hasta cuatro jugadores promediando 14 puntos o más (Nwora, Miller-McIntyre, Carter y Chima Moneke). Frenar al alero y desactivar el engranaje que ha construido Sasa Obradovic será uno de los retos de Xavi Pascual, especialmente tras la mejora defensiva que ha logrado el Barça desde su llegada al banquillo.

Perfiles como Joel Parra o Myles Cale serán clave para encontrar la fórmula que frene el caudal ofensivo de Jordan Nwora y logre, por primera vez en la Euroliga 25-26, que el estadounidense baje de los 10 puntos en un partido. Cale se ha convertido en una pieza diferencial del sistema defensivo de Xavi Pascual en el Barça Basket y podría aumentar sus 19 minutos de promedio bajo el nuevo entrenador para convertirse en el stopper del líder de Estrella Roja.

Balance de Jordan Nwora ante Barça Basket

Jordan Nwora llegó a Europa en la offseason de 2024 procedente de la NBA, dejando atrás sus etapas en 2024 con Indiana Pacers y Toronto Raptors para convertirse en un pilar de Anadolu Efes. Hasta ahora, su historial de duelos directos ante el Barça Basket es de 0-2: el 29 de octubre de 2024 disputó 28 minutos, sumando 13 puntos y seis rebotes, mientras que en el duelo del 17 de enero de 2025 apenas jugó 7 minutos.