Valencia Basket vivió este verano una profunda transformación de su plantilla de cara al regreso a la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez ha empezado la temporada de manera brillante, tanto en ACB como en Europa, gracias a jugadores decisivos que convierten sus acciones y puntos en victorias. Entre ellos, uno ejerce de líder y sus números confirman que encaja a la perfección en el estilo del conjunto valenciano, mientras que otros no terminaron de adaptarse.

Darius Thompson y Chris Jones: diferenciales contra Panathinaikos

Hace tres temporadas, Chris Jones se convirtió en el héroe del Valencia Basket en el OAKA al anotar un triple sobre la bocina que dio la victoria al equipo en un final emocionante. El base estadounidense fue imparable en los momentos decisivos, sumando 24 puntos en total y los últimos 11 en el último cuarto. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y ejecutar la jugada clave silenció a la afición local y aseguró un triunfo histórico para los taronja.

La historia se ha repetido este curso en la reciente victoria del Valencia Basket en casa del Panathinaikos. Darius Thompson brilló y lideró al equipo con una actuación estelar de 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. El base estadounidense fue el creador de juego del equipo y el encargado de mantener por delante al conjunto de Pedro Martínez incluso cuando los griegos intentaban remontar. Su actuación dio un triunfo que sitúa a los valencianos en zona de playoffs en la Euroliga.

Los datos comparativos entre Darius Thompson y Chris Jones en Valencia Basket

Comparando los datos de ambos jugadores, Darius Thompson se distingue por su capacidad para hacer jugar al equipo y ser decisivo en los momentos clave. Aunque anota menos puntos por partido que Chris Jones (8,8 frente a 13,4), su eficiencia es superior en tiros libres (88,2%) y en canastas de dos puntos (66,7%), lo que refleja precisión en situaciones importantes. Además, aporta más en defensa, capturando más rebotes defensivos (1,9 vs. 1,1) y sumando robos, mientras mantiene un juego más seguro con menos pérdidas de balón (0,8 frente a 1,9).

Sin embargo, Chris Jones destaca por su capacidad individual para generar puntos, aunque su juego está más centrado en la anotación que en involucrar al equipo. Aunque promedia más puntos por partido y más tiros de campo intentados, Thompson marca la diferencia con su visión de juego y control del balón, logrando una relación asistencias/pérdidas mucho más alta (5,67 frente a 2,28). En definitiva, Thompson aporta más juego colectivo, mientras que Jones brilla en acciones individuales decisivas.

¿Quién encaja mejor en el estilo del Valencia Basket?

Más allá de los datos, que son significativos para ver cómo rinde cada uno en el Valencia Basket, Darius Thompson se adapta perfectamente al estilo de Pedro Martínez por su juego vertical y su capacidad para generar acciones rápidas y eficaces sin depender de largas posesiones. En la temporada 25/26 de Euroliga, el base está promediando 12,4 puntos, 3,8 asistencias y 1,5 rebotes ofensivos, destacando como líder en la organización del juego, con una media de más de 20 minutos por partido.

Por el contrario, Chris Jones, en su etapa en el club valenciano, mostró un estilo más pausado y centrado en la anotación individual, lo que en el contexto del Valencia de Pedro Martínez resultó menos eficiente. Sus minutos se redujeron con la llegada del entrenador, pasando de 22-23 minutos por partido a 19,6 en la última temporada, lo que evidencia que su estilo de juego, basado en posesiones más largas y resolución individual, no encaja tan bien en un sistema vertical y dinámico.

Aunque aporta puntos y puede decidir partidos con jugadas espectaculares, Thompson se erige como un pilar más completo y consistente, capaz de mantener al equipo cohesionado y efectivo en los momentos clave.