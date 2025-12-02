En la B.League japonesa, un ala-pívot, con pasado en ACB con Valencia Basket, ha emergido como la pieza clave de su equipo, liderando en puntos, rebotes y minutos por partido. A pesar de convertirse en una de las figuras más destacadas de la competición, su equipo no levanta colista y va último de su Conferencia y con una crisis de resultados importante.

Brock Motum, referente del baloncesto de Japón con números de MVP

El exACB Brock Motum está siendo la estrella indiscutible de los Toyama Grouses en la temporada 25/26 de la B.League japonesa, promediando 17,8 puntos, 5,8 rebotes y 2,9 asistencias por partido, con un 49% en tiros de campo y un 37% en triples. Su presencia en pista es fundamental, liderando al equipo en minutos por partido (30:10) y siendo clave tanto en ataque como en defensa.

A pesar de su sobresaliente nivel individual y de ser uno de los mejores jugadores de la B1 League, Toyama Grouses está atravesando una temporada muy complicada, ocupando el último puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste con un balance de 5-13 en 15 jornadas, siendo uno de los peores equipos del baloncesto japonés.

Además de las estadísticas mencionadas, Brock Motum ha destacado por su eficiencia en tiros libres (75%) y su contribución defensiva, siendo tercero del equipo en rebotes defensivos y robos, y registrando múltiples dobles-dobles a lo largo de la temporada.

El paso decepcionante de Brock Motum por ACB con Valencia Basket

Brock Motum jugó la temporada 2019/20 en Valencia Basket, una etapa breve que duró apenas un año. Durante su paso por el cuadro valenciano, el australiano disputó 18 partidos en ACB, promediando 5,6 puntos y 1,7 rebotes por partido. En Euroliga mejoró ligeramente sus números con 6,2 puntos, 1,5 rebotes y 1,8 asistencias por encuentro, pero nunca se consolidó como un referente del equipo.

Su fichaje generó muchas expectativas tras dos campañas de alto nivel en Anadolu Efes. Sin embargo, Motum nunca logró destacar con continuidad y su rendimiento quedó lejos de lo esperado. Tras salir de Valencia Basket, que rescindió su contrato pese a tener un año más firmado, jugó en Galatasaray, Nanterre 92, AS Monaco, Levanga Hokkaido, Shiga Lakes, antes de llegar esta temporada a los Toyama Grouses.

Partidos de Brock Motum en Japón durante noviembre

Osaka Evessa: 25 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias

Osaka Evessa: 30 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias

Shimane Susanoo Magic: 8 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias

Yokohama B-Corsairs: 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias

Yokohama B-Corsairs: 19 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias

Ryukyu Golden Kings: 23 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias

Ibaraki Robots: 19 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia