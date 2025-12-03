Vuelve la Euroliga después de las Ventanas FIBA y el partido de la jornada será entre Panathinaikos y Valencia Basket. Ambos equipos, que están haciendo una buena temporada en la competición europea, se verán las caras con varios jugadores en buen estado de forma, sobre todo en el juego interior, donde hay dos pívots que se han lucido en el mes de noviembre y son MVPs.

El momento de Nate Reuvers con Hungría y Valencia Basket

Nate Reuvers ha brillado con la selección de Hungría en las primeras ventanas de clasificación para la Copa del Mundo 2027, liderando a su equipo hacia un inicio perfecto con dos victorias consecutivas y siendo nominado al MVP de este parón internacional. El pívot de Valencia Basket fue decisivo tanto en casa frente a Finlandia como en el ajustado triunfo en Bélgica, aportando puntos, rebotes y triples clave que marcaron la diferencia en momentos críticos de los partidos.

Estas actuaciones han permitido a Hungría situarse como líder del Grupo G con un balance de 2-0. Centrándose en sus rendimientos individuales, en Bélgica Reuvers destacó especialmente con 26 puntos y 10 rebotes, incluyendo 5 de 7 en triples, tras haber aportado 16 puntos y 6 rebotes ante Finlandia. Con un total de 7 de 10 aciertos desde el perímetro en ambos partidos y una valoración destacada, el pívot demostró su importancia tanto en ataque como en defensa, confirmando su buen estado de forma también en Valencia Basket, donde es el quinto jugador con más minutos en la Euroliga.

Kenneth Faried, MVP Euroliga con Panathinaikos

Kenneth Faried ha protagonizado un regreso espectacular a la Euroliga tras incorporarse al Panathinaikos a principios de noviembre, y su impacto inmediato le ha valido el MVP del mes. En sus cuatro primeros partidos, el pívot ha promediado 13,5 puntos con un 64,5 % de acierto en tiros de campo, 7,5 rebotes (4 ofensivos), 2 tapones y 1,2 asistencias por encuentro.

Gracias a su aporte, el Panathinaikos firmó un balance perfecto de 4-0 en noviembre, lo que les ha colocado igualados en la cima de la clasificación con otros equipos de referencia como Hapoel Tel Aviv y Estrella Roja. La llegada de Faried, pensada inicialmente para cubrir ausencias por lesión, se ha convertido en un golpe de efecto para el equipo griego, que ahora se enfrenta a Valencia Basket, donde se verá el duelo entre Faried y Reuvers en la pintura.

Comparativa de datos entre Nate Reuters y Kenneth Faried

Kenneth Faried (Panathinaikos)

Puntos por partido: 13,5



Rebotes por partido: 7,5



Asistencias por partido: 1,3



Tapones por partido: 2



Valoración media: 18,5



% de tiros de campo: 64,5 %



% de tiros libres: 63,6 %



Nate Reuvers (Valencia Basket)