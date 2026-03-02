Valencia Basket tiene una plantilla amplia que está pudiendo competir en ACB y Euroliga. La extensa nómina de jugadores en cada posición obliga a repartir los roles entre principales y secundarios, dejando a algunos fichajes del pasado verano sin minutos de importancia y con su futuro en el aire. Un cupo nacional, con gran cartel en el mercado, no está siendo protagonista y algunos aficionados ya piden su fichaje.
Yankuba Sima y su rol secundario en Valencia Basket
Yankuba Sima ha pasado de ser un fichaje de cupo nacional interesante para el proyecto de Valencia Basket a convertirse en un jugador casi testimonial en la plantilla taronja. Llegó con la expectativa de reforzar la pintura y dar descanso a los pívots titulares, pero las lesiones y la fuerte competencia en la plantilla le han limitado a disputar apenas dieciséis partidos entre ACB y Euroliga.
El pívot español tampoco tuvo protagonismo en la reciente Copa del Rey, donde fue uno de los descartes habituales en todas las rondas y no llegó a sumar ni un solo minuto en todo el torneo. Su fichaje, que se entendió como una pieza de apoyo en la pintura, todavía no ha podido cumplir ese rol, dejando al Valencia Basket sin la rotación interior que se esperaba y a Sima en busca de continuidad.
Yankuba Sima, una salida que se ha añorado en Unicaja
La ausencia de Yankuba Sima se ha dejado notar en el juego interior de Unicaja, sobre todo a principios de temporada, cuando Ibon Navarro tuvo que reajustar toda su rotación interior. El pívot, que ya mostró buenas cifras en temporadas anteriores en Málaga, apenas ha podido aportar tras su salida, dejando al equipo necesitado de presencia en la pintura en momentos clave del curso.
Para paliar la falta de efectivos, Unicaja ha tenido que acudir al mercado de fichajes e incorporar al estadounidense Augustine Rubit, que ha firmado un contrato hasta final de temporada. En esas semanas en las que el conjunto cajista buscaba refuerzos en la pintura tras la lesión de David Kravish, algunos aficionados pedían el regreso de Yankuba Sima, que ya gozaba de pocos minutos en Valencia Basket.
El funcionamiento de Yankuba Sima en Valencia Basket y salidas deseadas
Acostumbrado a un rol más protagonista, a Yankuba Sima le ha costado adaptarse al alto ritmo del Valencia Basket y a la exigencia de una plantilla cargada de talento, donde cada minuto cuenta, además de compaginar un calendario exigente con la Euroliga, una competición en la que debutaba este curso. La falta de continuidad y la velocidad frenética del juego valenciano han limitado su impacto, dejando a seguidores de otros clubes ACB pidiendo su fichaje de cara al verano, como ocurre con parte de la afición del Gran Canaria.