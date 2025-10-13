Valencia Basket firmó una brillante victoria en Lugo al imponerse al Río Breogán (90-113) con una espectacular exhibición ofensiva. Aunque comenzó con dificultades y llegó a ir perdiendo por 14 puntos, el conjunto taronja reaccionó con un impresionante acierto desde el perímetro, anotando 19 triples y demostrando su poderío exterior. La segunda victoria consecutiva en ACB no ha traído buenas noticias en el apartado de la enfermería, donde un fichaje tardará en debutar.

Yankuba Sima recae de su lesión con Valencia Basket

Después de ganar en Lugo, Pedro Martínez confirmó en rueda de prensa que Yankuba Sima ha sufrido una recaída de su lesión muscular en la pierna izquierda, por lo que será baja de larga duración: “Yankuba ha recaído de la lesión y es baja de larga duración”. Una baja sensible para el equipo en el juego interior de uno de los fichajes solicitados por el técnico taronja, que podría estar en torno a un mes en el dique seco, según ha informado la Agencia EFE.

El pívot internacional con España fue incorporado este verano al Valencia Basket, pero todavía no ha podido debutar oficialmente con su nuevo equipo. Yankuba Sima ya se había lesionado en el último amistoso de pretemporada en Pontevedra, perdiéndose la Supercopa Endesa. El nuevo contratiempo, en la misma pierna izquierda, obligará al cuerpo técnico a replantear su rotación interior o acudir al mercado en busca de un fichaje temporal.

Valencia Basket optimista con Xabi López-Arostegui y Jean Montero

En el lado positivo, Pedro Martínez ofreció buenas noticias sobre la evolución de otros jugadores clave en Valencia Basket. El técnico confirmó que Xabi López-Arostegui está prácticamente recuperado y podría volver a competir en breve: “Contamos con Xabi si no pasa nada nuevo, si no es al 100%, al 95% esta semana”.

Además, el entrenador taronja destacó los avances de Jean Montero, la estrella de este equipo, que empezará a realizar entrenamientos con contacto a lo largo de la semana. Aunque todavía no está listo para reaparecer en partidos oficiales, su regreso progresivo supone un paso importante en su proceso de recuperación.

Calendario Valencia Basket mes de octubre