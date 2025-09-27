El Valencia Basket debuta en competición oficial y lo hace, nada más y nada menos, que pugnando por un título. Por mucho que la Supercopa Endesa sea un torneo de pretemporada, su sello ACB y su condición de torneo acrecientan las expectativas. Los taronjas llegan con una plaga de lesiones, la última, Yankuba Sima. Eso sí, con varias de las nuevas incorporaciones, como Darius Thompason, Neal Sako o Kameron Taylor, especialmente entonadas.

Una prueba de fuego para una de las caras nuevas en el Valencia Basket

La plaga de lesiones en el Valencia Basket ha dejado la incorporación de Valerio-Bodon. No obstante, con ese periodo de aclimatación, no muchas personas esperan que resuelva ninguna papeleta cuando quema la bola. En este sentido y, a pesar de su condición de recién llegado, Neal Sako tendrá que cargar con una mochila nada sencilla de llevar en esta Supercopa Endesa. La lesión de Yankuba Sima pone todas las miradas en el pívot francés.

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 25, 2025

Parece que Pedro Martínez afianza cada vez más a Matt Costello al 4 junto a Jaime Pradilla. Por ello, Neal Sako y Nate Reuvers son los únicos centers puros con los que cuenta la plantilla del Valencia Basket, con el segundo de ellos muy poco integrado en la actual rotación del técnico catalán. La situación que atraviesa Ethan Happ en el club también ayuda a que esta circunstancia se produzca. Muchos podrían pensar que con Sestina, Pradilla y Costello, la adversa circunstancia tendría tan fácil solución como desplazar a alguien de posición, pero no es tan sencillo.

La situación de Neal Sako se acentúa con la norma de los extracomunitarios

La condición de extracomunitarios de Kameron Taylor y Omari Moore impiden la convocatoria de Nate Sestina. El ala-pívot parece más fuera que dentro, pero es que ni una situación de emergencia parece poder sacarle del atolladero. Por ello, salvo que Valerio-Bodon tire la puerta abajo, la rotación parece que tendrá que ser, en dos partidos de esa exigencia y en tan pocos días, casi únicamente entre Neal Sako y Nate Reuvers.

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 11, 2025

Nate Reuvers es un jugador que en el pasado ha dejado buenas actuaciones. Sin embargo, en este comienzo de curso parece algo más apartado del parquet de lo habitual. En la final del Torneo Encestarías, Yankuba Sima y Neal Sako se comieron sus minutos al 5 y finalizó con cinco minutos jugados. A pesar de ello, su impacto con este Valencia Basket tendrá que crecer en la Supercopa Endesa para poder presentar candidatura al título.