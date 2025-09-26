Se levanta el telón de la temporada para el Valencia Basket, que arranca su curso oficial en la Supercopa Endesa, torneo en el que participa por séptima vez en su historia. El conjunto taronja se mide en semifinales al anfitrión Unicaja este sábado (18:00h), en busca de un billete a la gran final del domingo frente al vencedor del duelo entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Ante las bajas, Pedro Martínez ha tenido que hacer encaje de bolillos para hacer la convocatoria y un refuerzo de la pretemporada tendrá una oportunidad de oro.

Vincent Valerio-Bodon jugará la Supercopa Endesa con Valencia Basket

El Valencia Basket ha sumado a última hora a Vincent Valerio-Bodon para disputar la Supercopa Endesa. El ala-pívot internacional con Hungría llevaba semanas ejercitándose con el conjunto de Pedro Martínez y ya participó en el amistoso frente al UCAM Murcia. Su inclusión en la plantilla responde a la plaga de bajas que sufre el equipo, con las ausencias de Xabi López-Arostegui, Jean Montero, Brancou Badio y Yankuba Sima.

Valerio-Bodon, nacido en República Dominicana pero formado en Hungría, llega con experiencia internacional después de pasar por la G-League y por la Serie A italiana, donde cerró el curso pasado con el Estra Pistoia. Ahora tendrá la oportunidad de estrenarse en una competición de máximo nivel europeo, con el objetivo de convencer a Pedro Martínez o disputar buenos minutos de cara a tener ofertas en el futuro.

Pedro Martínez no quiere excusas con las bajas de Valencia Basket

Pedro Martínez afronta la Supercopa Endesa con una plantilla marcada por las bajas, pero sin lugar para lamentos. El técnico del Valencia Basket, que viajará a Málaga con trece jugadores disponibles, insiste en que su equipo competirá con lo que tiene: “Habrá cinco jugadores para empezar y saldremos a dar lo máximo”.

En cuanto a los refuerzos de Vincent Valerio-Bodon e Ike Iroegbu para ayudar al equipo por los lesionados, Pedro Martínez destacó que está satisfecho con la plantilla confeccionada y recalcó que su objetivo es competir al más alto nivel desde el inicio, sin entrar en más detalles de estos dos jugadores: “No nos excusamos, lo importante es competir con los que están”.

¿Cuándo y dónde ver el Unicaja vs Valencia Basket de la Supercopa Endesa?

El Unicaja vs. Valencia Basket de la Supercopa Endesa se podrá seguir en directo este sábado 27 de septiembre a las 18:00 horas desde el Martín Carpena. La retransmisión televisiva correrá a cargo de DAZN, que ofrecerá la semifinal de manera gratuita a través de su web y aplicación.