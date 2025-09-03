Valencia Basket ya ha dado comienzo la pretemporada con los primeros entrenamientos preparatorios a un curso que se avecina apasionante, con el regreso a la Euroliga y con el estreno del nuevo pabellón, Roig Arena. Sin embargo, los inicios para Pedro Martínez están siendo diferentes a lo que se va a encontrar durante la campaña, ya que muchos de sus jugadores están en el Eurobasket y los canteranos son los que están completando la plantilla en estos días. De hecho, el club ha apostado por reforzar al equipo estas semanas con un fichaje temporal.

Vicent Valerio-Bodon hará la pretemporada con Valencia Basket

El Valencia Basket ha incorporado a Vincent Valerio-Bodon para reforzar la pretemporada ante la ausencia de varios jugadores que están concentrados con sus selecciones nacionales. El ala-pívot húngaro se suma al equipo taronja para completar entrenamientos y partidos amistosos en estas primeras semanas de preparación.

👋🧡🇩🇴

¡Hola @jeanmontero03!



"El problema" ya está de vuelta con el equipo, sumando a un jugador más a nuestra pretemporada. En sólo unos días comienzan los partidos de pretemporada 😍 pic.twitter.com/FdYkzs3NN5 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 1, 2025

Valerio-Bodon nació en República Dominicana pero se formó en Hungría, donde se ha consolidado como internacional absoluto. Su presencia aporta experiencia y físico a la plantilla mientras los habituales regresan de sus compromisos internacionales.

El jugador cuenta con experiencia en la G-League, donde defendió los colores del equipo vinculado a Los Angeles Lakers, firmando incluso un contrato temporal de diez días. La pasada temporada militó en el Pistoia italiano, con promedios en la Serie A de 5,8 puntos, 4 rebotes y casi una asistencia por partido.

Las ausencias de Pedro Martínez en esta pretemporada con Valencia Basket

Pedro Martínez ha decidido apostar por cuatro canteranos para que se integren de manera habitual en la dinámica del primer equipo del Valencia Basket esta pretemporada. Nikola Dzepina, Jorge Carot, Álex Blanco y Tomas Talcis serán los jóvenes que completarán los entrenamientos y aportarán frescura mientras regresan los jugadores internacionales.

𝐃𝐢́𝐚 1️⃣🧡



🗣️ Habla Pedro

"𝘏𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘰𝘤𝘰 𝘥𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘭𝘨𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘤𝘦 40 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘤𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘯𝘢𝘣𝘢 𝘢𝘭 𝘫𝘶𝘯𝘪𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘑𝘰𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘵 𝘢𝘭 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳 𝘢 5 𝘫𝘶𝘨𝘢𝘥𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘳 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘰" pic.twitter.com/ebGWj9sdln — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 26, 2025

Aparte de los comentados, Pedro Martínez también está dando cabida en los entrenamientos del primer equipo a dos promesas de L’Alqueria del Basket: Guillem Tazo y Roger Villarejo, dos talentos de 2009 que han brillado en el Europeo Sub16 con España. Aunque aún estarán más vinculados al equipo Sub22, tendrán la oportunidad de foguearse con los mayores, siguiendo los pasos de figuras históricas de la cantera y ganando minutos de aprendizaje bajo la supervisión del entrenador taronja.

Pretemporada Valencia Basket 2025/26

07/09 – UCAM Murcia – 13:00h – Yecla

10/09 – Casademont Zaragoza – 19:00h – Teruel

19/09 – Baskonia – 18:45h – Pontevedra

20/09 – Breogán o R. Madrid – 18:00h/20:30h – Pontevedra