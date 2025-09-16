La temporada oficial está realmente cerca de arrancar para un Valencia Basket que se encuentra atravesando problemas con las lesiones. La pretemporada se ha visto alterada, en primer lugar, por las incorporaciones tardías del Eurobaske y, en segundo, por los problemas físicos. Los de Pedro Martínez no están pudiendo contar con jugadores como Jean Montero, Brancou Badio, López Arostegui o Ethan Happ.

El Valencia Basket inscribe a un jugador casi inédito para disputar la Euroliga

Mucho se está hablando en Euroliga de las plantillas de 16. Panathinaikos parece haberse sumado a ese carro y el Real Madrid podría hacerlo. Los de Pedro Martínez tienen claro que ese es el camino. Ante el aumento del calendario y el modelo de juego físico, el Valencia Basket quiere piernas. No obstante, resulta que en el roster taronja no todas las piezas cuentan para el técnico. Ethan Happ sigue dejando lío.

🔥 𝙃𝙖𝙥𝙥 𝙚𝙣 𝙖𝙘𝙘𝙞ó𝙣



Seguimos conociendo un poco mejor a otro de los nuevos jugadores del equipo masculino, el pívot Ethan Happ (@EthanHapp22) pic.twitter.com/jzxw5Lrvm9 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 31, 2024

Ethan Happ no contó para el Valencia Basket en todo el pasado curso. Desde un inicio no parecía un jugador que entrase por el ojo a Pedro Martínez, pero toda su situación en torno a los problemas físicos elevaron aún más su ostracismo. Este curso, sigue fuera de la dinámica por unas dolencias. Sin embargo, el cuadro valenciano ha decidido inscribirle en el roster de Euroliga. Eso sí, a la espera de una decisión.

¿Refuerzo inesperado o salida para Ethan Happ?

El periodista de Deportes COPE Valencia, Jaime March, ha explicado que la situación con Ethan Happ aún no está clara. Acorde a sus informaciones, el Valencia Basket esperará a que aterrice en la capital del Turia a finales de mes. A partir de ahí decidirá sobre su futuro. Su presencia en los planes del pasado curso de Pedro Martínez y la incertidumbre sobre su estado no invitan a pensar en la continuidad. No obstante, parece que la última palabra aún no está dicha.