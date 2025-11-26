Una de las sensaciones de la temporada en Euroliga está siendo el Valencia Basket, que va sexto en la clasificación con un balance positivo de 8-5. Entre una plantilla con jugadores que están funcionando a la perfección, hay uno que está mejorando sus números esta campaña y que fue el gran MVP de la última jornada.

Brancou Badio, líder de Valencia Basket en Euroliga

Brancou Badio firmó un partido brillante en el Roig Arena ante el Bayern de Múnich, dejando claro por qué es uno de los referentes para Pedro Martinez en el Valencia Basket. Su energía en pista y su capacidad para impactar tanto en ataque como en defensa dispararon al equipo taronja hacia un parcial decisivo de 26-4 en siete minutos durante el tercer cuarto, dejando el partido prácticamente sentenciado.

El exterior africano, que fue el MVP del encuentro, cerró su actuación con 16 puntos, 2 asistencias, 2 robos y un tapón memorable sobre Stefan Jovic, que dejó boquiabiertos a todos los seguidores en las gradas. Gracias a su deslumbrante rendimiento y al apoyo de Montero, Reuvers y Moore, Valencia Basket consolidó su octava victoria en Euroliga, afianzándose en la parte alta de la tabla.

Los datos no engañan con Brancou Badio en Valencia Basket

Los datos confirman que Brancou Badio se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del Valencia Basket. Esta temporada, el senegaés ha mejorado notablemente su rendimiento en Euroliga respecto al curso pasado en Eurocup. Sus números reflejan un salto en puntos por partido, de 9,6 a 12,5, y un incremento en su eficacia en tiros de campo, alcanzando un 52,7%.

Pero su impacto va mucho más allá de los puntos: Badio también ha mejorado su influencia en otros aspectos del juego. Promedia 0,9 robos, 0,3 tapones y 1,6 tiros libres por partido, aunque su porcentaje de triples es menor que otros especialistas del equipo, el senegalés, llega al 37,5%, y se mantiene entre los líderes del equipo en canastas de tres (21). Su eficiencia se refleja también en la valoración por partido, con 12,5 de media.

Últimos partidos de Brancou Badio con Valencia Basket

FC Bayern Munich: 16 puntos, 2 asistencias

Crvena Zvezda Belgrade: 16 puntos, 1 asistencia

Paris Basketball: 6 puntos, 0 asistencias

Real Madrid: 6 puntos, 2 asistencias

Dubai BC: 12 puntos, 1 asistencia