Valencia Basket ha comenzado la ACB con un contundente triunfo sobre el Barça Basket en el estreno del Roig Arena en la competición doméstica, mostrando superioridad de principio a fin ante un rival mermado con las bajas. El equipo de Pedro Martínez, que aprovechó la profundidad de su plantilla y la inspiración de Darius Thompson, va recuperando efectivos en un inicio de temporada soñado, invictos en todas las competiciones y con buenas sensaciones en el juego.

Brancou Badio ha vuelto a una convocatoria con Valencia Basket

Brancou Badio volvió a la convocatoria de Valencia Basket tras superar la lesión que le había apartado desde el segundo partido de la pretemporada, sumando así una opción más en la línea exterior para Pedro Martínez ante el Barça Basket. Su regreso aportó energía al equipo, y nada más salir al campo anotó un triple que levantó a la afición del Roig Arena.

El escolta senegalés tuvo un impacto inmediato en el perímetro ‘taronja’, ayudando a consolidar la ventaja del Valencia Basket en los primeros instantes del encuentro y contribuyendo al control del partido de principio a fin. Su actuación terminó con 4 puntos, 1 rebote y 2 asistencias en un total de 13 minutos de juego.

Las palabras de Pedro Martinez en el regreso de Brancou Badio en Valencia Basket

Pedro Martínez se mostró aliviado en rueda de prensa por recuperar efectivos como el caso de Brancou Badio, uno de los soldados del técnico catalán dentro del vestuario ‘taronja’. Aunque reconoció que el escolta todavía necesita encontrar su mejor ritmo de competición, confía en que pronto alcance su plenitud: “Estaba falto de ritmo, pero nos ha ayudado. Esperemos que ahora termine de coger el punto de ritmo que le falta”.

Cabe recordar que Brancou Badio fue uno de los refuerzos solicitados por Pedro Martínez la temporada pasada, y sus números reflejan su impacto en el Valencia Basket. En la campaña anterior, el jugador promedió cerca de 10 puntos por partido tanto en la Liga Endesa (9.9) como en Eurocup (9.6), con buenos porcentajes de tiro y una aportación constante en defensa y rebote. Su regreso supone un impulso importante para el equipo taronja en un momento clave del calendario con muchos partidos por delante.

Pedro Martínez pesimista con la enfermería de Valencia Basket

A pesar de la vuelta de Badio, Pedro Martínez confirmó que no recuperará efectivos esta semana, de cara al exigente duelo de Euroliga frente al Barça Basket. El técnico explicó que Xabi López-Arostegui y Jean Montero continúan en proceso de recuperación y no estarán disponibles, mientras que Sergio De Larrea, que sufrió un golpe en el hombro, parece estar bien: “No parece nada grave”.