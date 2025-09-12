El Valencia Basket sigue adelante con su pretemporada ya con la plantilla al completo, una vez finalizados los compromisos internacionales de sus jugadores. Pedro Martínez, que por primera vez ha podido contar en los entrenamientos con el fichaje estrella Darius Thompson, ha vivido una semana marcada por las lesiones. A ello se suma que uno de los refuerzos veraniegos, por el que el club realizó una importante inversión, arrastra todavía trámites burocráticos pendientes de resolver.

Las lesiones empujan al Valencia Basket a fichar

Las lesiones de Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio han dejado en cuadro el perímetro del conjunto valenciano y han encendido las alarmas en la dirección deportiva. Con varias semanas de baja por delante, y con la Supercopa Endesa a la vuelta de la esquina, el club ha decidido moverse en el mercado para cerrar al menos una incorporación que permita ganar profundidad en la rotación.

Benvingut, @dthomp15! 🧡



Darius Thompson se incorpora al trabajo en grupo junto a sus nuevos compañeros. Momento de unir fuerzas y construir con vistas al inicio de los partidos oficiales.



¡Vamos! 🏀 pic.twitter.com/xsO5QU1hUU — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 12, 2025

Tal y como ha informado Ser Deportivos Valencia, la prioridad es encontrar un exterior que pueda suplir las ausencias de Montero y Badio, aunque podrían llegar dos incorporaciones en función de la evolución médica de los lesionados. Según el medio citado, Valencia Basket no descarta seguir contando con Valerio-Bodon, que ha ayudado al equipo en estas primeras semanas de preparación.

Además de las bajas en la línea exterior, Pedro Martínez tiene problemas en la pintura, ya que Nate Reuvers y Nate Sestina arrastran molestias que les han impedido entrenar con normalidad y disputar los últimos amistosos.

El problema urgente con Kameron Taylor en Valencia Basket

Aparte de la enfermería, otro de los asuntos que más preocupación ha generado en la planta noble del Valencia Basket es la situación de Kameron Taylor, cuyo pasaporte beninés aún no tiene validez hasta 2026. El club había planificado la plantilla contando con que el jugador dejara de ocupar plaza de extracomunitario en noviembre, pero los plazos se han alargado y esto condiciona la gestión de fichajes.

Como ha contado Ser Deportivos Valencia, la dirección deportiva, de manera urgente, estudia alternativas para liberar espacio en las licencias, ya que Taylor comparte estatus extracomunitario con Omari Moore y Nate Sestina. La resolución de este trámite será clave para determinar si el club puede moverse con mayor flexibilidad en el mercado en las próximas semanas.

Plantilla Valencia Basket 2025-26

Bases: Sergio De Larrea y Darius Thompson.

Escoltas: Brancou Badio, Jean Montero y Omari Moore.

Aleros: Kameron Taylor, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui e Isaac Nogués.

Ala-pívots: Jaime Pradilla y Nate Sestina.

Pívots: Nate Reuvers, Yankuba Sima, Neal Sako, Ethan Happ y Matt Costello.

Entrenador: Pedro Martínez.