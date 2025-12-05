El partido de Euroliga entre Estrella Roja y Barça Basket está marcado por el reciente cambio de aires en ambos banquillos. Por el momento, con sus claros y sus oscuros, la realidad es que seguramente los aficionados de ambos combinados valoren en positivo el movimiento en la dirección de la plantilla.

El Barça Basket llega con problemas en la generación al duelo Euroliga

Los problemas de lesiones para el Barça Basket parecen no tener fin. Además, parecen cebarse habitualmente con la generación de juego. Los culés tendrán que presentarse a jugar contra uno de los equipos más en forma de la Euroliga sin las bajas ya conocidas de Laprovittola y Núñez, pero además también con la de Dario Brizuela.

La mamba vasca del Barça Basket lleva tiempo resintiéndose de varios problemas físicos. En este sentido, de nuevo vuelven a azotar al guipuzcoano antes del partido Euroliga. Por el momento, su aparición en la convocatoria estaba en el aire, pero las últimas informaciones hablan de que no pudo realizar el entrenamiento previo al choque. Todo apunta a que no entrará y, en caso de hacerlo, no parece que se pueda contar mucho con él.

Un problema y una solución para Xavi Pascual

Las carencias de la plantilla del Barça Basket han sido tema de conversación desde hace tiempo. En relación con esto, Satoransky como único base puro contra un portento físico defensivo como Codi Miller-Mcintyre, augura pocas alegrías. Sin embargo, el reciente buen nivel de Juani Marcos, hasta hace no mucho desahuciado, puede ser un soplo de aire para el equipo. Una prueba de fuego en un contexto muy adverso para ganarse un sitio en la rotación de Xavi Pascual en futuras ocasiones.