Nombres que hayan irrumpido en la escena de su liga nacional hay varios, pero pocos con el ritmo anotador del jugador de Trabzonesport en Turquía. En muchas ocasiones, jugadores con una larga trayectoria en competiciones europeas menores son ignorados por el mercado de fichajes Euroliga. Sin embargo, nunca es tarde para demostrar el nivel, que se lo digan a Erick McCollum y Fenerbahce.

En Turquía y BCL ya conocen al olvidado del mercado de fichajes Euroliga

Esta temporada se ha hablado mucho del nivel mostrado por Malachi Flynn, sin duda, un anotador de la máxima élite que bien se ha ganado estar en las quinielas del mercado de fichajes de los equipos Euroliga. No obstante, el rendimiento de Marcquise Reed a sus 30 años bien podría hacerle levantar el teléfono a algún que otro director deportivo.

Marcquise Reed es un jugador con un flujo anotador importante. Esta capacidad no viene de ahora, en su trayectoria ha demostrado tener una fuente de puntos importante. Esta última temporada viene brillando en un clásico del baloncesto europeo, no Euroleague. Sus promedios en Turquía de 21 puntos y 5 asistencias ya hablan por sí solos, pero su actuación de 41 puntos el pasado sábado podrían haber puesto en él el ojo de algún cuadro Euroliga en el mercado de fichajes.

Una carrera fuera del radar Euroleague

Turquía, Italia, Francia, Ucrania… han sido algunos de los lugares que han visto a este jugador anotar con una facilidad pasmosa. Si se observa su trayectoria, es raro encontrar un curso con menos de 15 puntos por partido. Si bien hay otros nombres ‘tapados’ en el mercado de fichajes Euroliga, jugadores como Malachi Flynn ya habían hecho acto de presencia en ligas de la máxima élite.

El mercado de fichajes de bases/escoltas está siendo uno de los quebraderos de cabeza más grandes de los equipos Euroliga. Equipos como el Real Madrid Baloncesto estuvieron más atentos a piezas mediáticas como Monte Morris, recién fichado por Olympiacos, o Jordan Loyd; mientras que, por ejemplo, el Barça Basket sí que parece tener el ojo más puesto en jugadores ‘underdog’. Quién sabe si podría ser ‘el Erick McCollum’ de Xavi Pascual.