El mercado de fichajes Euroliga sigue más candente que nunca. Los equipos que militan en la máxima competición europea tienen claro que necesitan plantillas largas y muchos jugadores capaces de rendir. Ya sea por bajos rendimientos, lesiones o necesidades tácticas, la realidad es que los traspasos no cesan.

Fue uno de los nombres propios del mercado Euroliga y ahora vuelve a emerger

Los rumores sobre el mercado de fichajes Euroliga siempre están presentes en la prensa deportiva. En este sentido, uno de los jugadores que más ha dado de qué hablar sin haber acabado de concretarse fue Monte Morris. El Real Madrid Baloncesto estuvo tras él hace meses y, tras una decisión que le retuvo en la NBA, llega a la Euroleague para demostrar su potencial.

Monte Morris is expected to be in Athens for the weekend.

Everything agreed. pic.twitter.com/VJJWJolesZ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 10, 2025

Acorde a las informaciones de Matteo Andreani, Monte Morris será nuevo jugador de Olympiacos. Los griegos, que ya habían negociado con él en el pasado, tienen todo cerrado y el propio ex NBA se personará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre para firmar. El base, con 8 temporadas en la mejor liga del mundo y unos números más que decentes, llegará a Atenas, aunque aún se desconocen los detalles del contrato.

El plan ‘base’ de Olympiacos, con el Real Madrid Baloncesto y el Barça Basket de por medio

Olympiacos lleva tiempo sondeando el mercado de fichajes de cara a encontrar un base que le refuerce en Euroliga tras la lesión de Keenan Evans. Después de haber cerrado a Ntilikina con la temporada ya empezada, ahora suman a Monte Morris tras haber sondeado perfiles como Malachi Flynn. En este caso, el exNBA era la joya de la corona de un Real Madrid Baloncesto que llevaba tiempo suspirando por él. La operación, además, dejará más tranquilo al Barça Basket.

Al igual que Olympiacos ha cerrado a su ‘bajito’ y el Real Madrid Baloncesto sigue sondeando, el Barça Basket también tiene pendiente algunas incorporaciones. En este sentido, Trent Frazier era el mejor posicionado, pero la rumorología ha puesto perfiles en disputa con los dos otros gigantes en busca de ‘combo’. Tras la concreción del movimiento de Monte Morris, a Xavi Pascual se le aclara el camino para sumar a un precio asequible alguna de las demandas solicitadas al club.