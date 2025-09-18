Mientras el mercado de fichajes Euroliga sigue ardiendo, Olympiacos Piraeus mueve ficha con fuerza. Según ha adelantado el periodista Matteo Andreani, el club griego ha presentado una oferta oficial al base Monte Morris, ex de los Denver Nuggets y con más de 350 partidos en la NBA, y que ha sido pretendido por varios equipos Euroliga en los últimos días.

Monte Morris, en el radar de Olympiacos: dos años de apuesta firme

La propuesta, tal y como señala Andreani, sería un contrato de dos temporadas con condiciones económicas muy relevantes. Olympiacos busca reforzar su dirección de juego con un perfil fiable y con experiencia inmediata en el más alto nivel, y Morris encaja perfectamente en ese objetivo.

De 29 años y con paso reciente por Pistons y Wolves, Monte Morris podría convertirse en uno de los grandes fichajes Euroliga si acepta cruzar el Atlántico. La apuesta de Olympiacos es clara: jerarquía, control del ritmo y talento NBA para volver a lo más alto en Europa.

El base con el mejor control del balón en la NCAA

Durante su etapa universitaria en Iowa State, Monte Morris no solo destacó por su talento ofensivo, sino por su histórico ratio asistencias/pérdidas. Terminó su carrera universitaria con un promedio de 5 asistencias por cada pérdida, el mejor ratio en la historia de la NCAA. Este dato cimentó su reputación como uno de los bases más seguros y eficientes del baloncesto estadounidense antes de dar el salto a la NBA.