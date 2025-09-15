El mercado de la Euroliga todavía sigue abierto y varios clubes no tienen cerradas sus plantillas, por lo que sus respectivas direcciones deportivas están en búsqueda de un fichaje que se convierta en la guinda del pastel y les ayude a conseguir los objetivos marcados. En este escenario, ha surgido la posibilidad de incorporar a un experimentado base con pasado en la NBA, y que actualmente está como agente libre.

Monte Norris con intereses de la Euroliga

Tal y como ha avanzado el periodista Matteo Andreani, Monte Morris ha despertado el interés de varios equipos importantes de la Euroliga, que ven en el base nigeriano una incorporación de peso para reforzar su dirección de juego. Actualmente agente libre, el jugador formado en la NBA podría dar el salto al baloncesto europeo tras cerrar una etapa en la liga estadounidense que lo ha consolidado como un perfil fiable y con experiencia en la élite.

A few EuroLeague top teams have asked info about Monte Morris.

Morris is now free agent after 8 years in the NBA.

El base de 29 años ha estado ocho campañas en la NBA, con paso por franquicias como Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns. En ese tiempo firmó promedios notables, destacando su temporada 2021-22 con los Nuggets, donde alcanzó los 12,6 puntos y 4,4 asistencias por partido. Su recorrido en la mejor liga del mundo lo convierte en una pieza muy atractiva para los clubes europeos que buscan calidad y veteranía en la posición de base.

Monte Morris: su encaje en la Euroliga y una anécdota curiosa

Monte Morris puede aportar a la Euroliga los aspectos por los que se ha diferenciado en la NBA y a lo largo de su trayectoria, que es fiabilidad en el control del juego. No es un anotador nato, pero domina el pick and roll y promedia muchas asistencias por partido, siendo un seguro en este apartado. Equipos como Fenerbahce, Olympiacos o incluso Real Madrid podrían encajar con su perfil.

Una anécdota de su etapa universitaria en Iowa State puede servir como reflejo de su carácter en pista y el tipo de jugador que es. Morris se ganó el apodo de “Man-Man”, heredado de su madre, porque parecía hacer todo con una calma poco común para un jugador joven. En su primer año ya rompió récords históricos de asistencias con mínimas pérdidas, al punto que entrenadores rivales bromeaban diciendo que si Morris cometía dos errores en un partido, era motivo de celebración. Esta paciencia y precisión se ha mantenido a lo largo de su carrera profesional, convirtiéndolo en un base extremadamente confiable.

