En la lucha por la segunda posición en la Conferencia Oeste de la NBA, los San Antonio Spurs esperan que su regreso al primer plano no sea solo un fuego de paja. La franquicia liderada por Victor Wembanyama podría cerrar un traspaso XXL para recuperar a una superestrella, Anthony Davis.

Víctima de un serio problema físico a principios de año, Victor Wembanyama había vuelto rápidamente a su mejor nivel en este inicio de temporada regular 2025/2026 de la NBA. Desafortunadamente, una lesión en la pantorrilla devolvió al pívot francés a la enfermería. Esto no ha impedido a los San Antonio Spurs encadenar buenas actuaciones. Y mostrar un balance ampliamente positivo en el Oeste (17-7). Pero para aguantar a largo plazo, la franquicia texana quizás necesitaría un jugador de experiencia.

¿Los Spurs hacia un traspaso de envergadura para atraer a Anthony Davis?

En estas últimas semanas, dos nombres han vuelto con insistencia. Se trata de Kevin Durant, que finalmente optó por los Houston Rockets, y de Giannis Antetokounmpo, no seguro de eternizarse en los Milwaukee Bucks. Pero los Spurs también podrían apostar por un cierto Anthony Davis, actualmente bajo contrato con los Dallas Mavericks.

Detroit, Toronto, Atlanta, Golden State or San Antonio? 👀



ESPN NBA insiders breakdown potential trade proposals for Anthony Davis ⬇️ https://t.co/pXyiJrsCG8 — ESPN (@espn) December 11, 2025

Al final de esta semana, ESPN hizo el punto sobre las franquicias susceptibles de conseguir los servicios de Anthony Davis durante el próximo trade NBA. Los Pistons de Detroit, los Hawks de Atlanta, los Raptors de Toronto y los Golden State Warriors forman parte de los destinos potenciales. Los San Antonio Spurs también forman parte de la ecuación.

Pero atraer a un doble campeón olímpico y campeón NBA tiene un precio. Nuestros colegas piensan que los Spurs deberían liberar a Harrison Barnes, Keldon Johnson y Luke Kornet. Por su lado, los Mavericks heredarían también varias rondas de Draft (en 2026 vía el Jazz, en 2028 y 2029 vía los Bulls). Mientras envían a Naji Marshall a Chicago. Dallas vería con buenos ojos tales llegadas, y haría importantes ahorros (alrededor de $30 millones en impuestos). Así, ¿todo el mundo gana?

This ESPN trade proposal sees Victor Wembanyama team up with Anthony Davis in San Antonio to form a scary duo👽👀



Spurs get:

🔸Anthony Davis



Mavericks get:

🔸Harrison Barnes

🔸Keldon Johnson

🔸Luke Kornet

🔸2026 second-round pick (via Jazz)

🔸2028 & 2029 second-round picks… pic.twitter.com/UOHC1MLOgh — Basketball Forever (@bballforever_) December 12, 2025

¿Qué aporte para Victor Wembanyama y los Spurs?

Numéricamente, Anthony Davis tomaría el lugar de Luke Kornet. Con la posibilidad de ocupar el puesto de pívot cuando Victor Wembanyama está ausente. O jugando a su lado cuando la situación lo impone. Seguramente, una pareja AD – Wemby sería una de las más peligrosas de toda la NBA. Sin hablar de las pantallas propuestas y la movilidad de un De’Aaron Fox para completar el cuadro.

Financieramente hablando, la firma de Anthony Davis no sería realmente un problema, disponiendo los Spurs de un margen salarial suficiente para alcanzar el umbral de la luxury tax. El jugador de 32 años, él, aportaría su inmensa experiencia, con la esperanza de ganar un segundo título a medio, incluso corto plazo. Atraído por la idea de conseguir una superestrella desde hace algún tiempo ya, ¿San Antonio va a aprovechar la ocasión en las próximas semanas?

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.