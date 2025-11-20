Los Mavericks podrían dar vuelta a la página de Anthony Davis. Según las informaciones de ESPN, Dallas escuchará ofertas por su interior All-Star antes de la próxima “trade deadline” del 5 de febrero. Mientras que el interior debía hacer su regreso después de su lesión en la pantorrilla, el propietario Patrick Dumont canceló su regreso en el último momento, por consejo del cuerpo médico, preocupado por un riesgo de recaída. Una decisión que cortocircuitó al GM Nico Harrison… que finalmente será despedido tres días más tarde.

The Mavs will explore Anthony Davis trades before this season’s trade deadline, per @BannedMacMahon#MFFL pic.twitter.com/fZuGoxSAZc — MFFL (@Mavs_FFL) November 19, 2025

Una relación deteriorada entre Dumont y Harrison

Hay que decir que desde el traspaso de Luka Doncic por un paquete liderado por Anthony Davis, la confianza entre Patrick Dumont y su GM se había erosionado, a medida que los aficionados expresaban su descontento/desconcierto. La obtención de la primera selección del Draft y la llegada de Cooper Flagg, de 18 años, han devuelto la esperanza, pero también han puesto de relieve el desfase temporal con un Anthony Davis de 32 años y con un contrato masivo.

Reconstrucción alrededor de Cooper Flagg

Patrick Dumont y su nuevo “gabinete basket” (con un Mark Cuban de regreso a la mesa, pero más como consultor que como jefe), reflexionan ahora sobre reconstruir alrededor de Cooper Flagg. En este plan, Anthony Davis se convierte sobre todo en un activo: un pívot de élite todavía capaz de aportar jóvenes jugadores y selecciones de Draft.

Queda por ver quién se atreverá a apostar fuerte por un jugador tan dominante… como frágil. Porque el ex jugador de los Pelicans y de los Lakers finalmente solo ha disputado 14 partidos desde el 28 de enero pasado.

DeAndre Ayton has played MORE minutes for the Lakers than Anthony Davis has ever played for the Mavericks 😳 pic.twitter.com/myyMzfL6jp — Basketball Forever (@bballforever_) November 20, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.