Cooper Flagg anotó el mayor número de puntos para un jugador de 18 años en la historia. Pero no pudo saborear esta hazaña debido a la derrota en Utah. Los brazos cruzados, la mirada a veces en el vacío… Cooper Flagg no es el más feliz de los hombres al momento de responder a la prensa tras su partido ante el Jazz. Lo que se puede entender, porque la joven estrella de los Mavs escribió una nueva página de historia, pero su equipo cayó.

“Obviamente, no ganamos. Por lo tanto es difícil para mí querer estar feliz o lo que sea”, suelta el rookie, cuyos esfuerzos fueron desperdiciados por el Jazz en prórroga. Con Anthony Davis de civil en el banquillo texano, Cooper Flagg había tomado las cosas en sus manos en el juego de los Mavs, imponiéndose como pieza maestra.

18-year-olds in NBA history with a 40-point game:



Cooper Flagg



End of list. pic.twitter.com/TjI71cKqE9 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 16, 2025

Mejor que LeBron James

Para este encuentro en Utah, Cooper Flagg hizo explotar su cuota de tiros con 27 intentos, comportándose como verdadero “go-to-guy” de su equipo. Es él quien permitió a los Mavs arrancar la prórroga gracias a una enésima penetración terminada con su mano izquierda, antes de un pasaje clave en la línea de tiros libres.

Con al final una actuación de 42 puntos (13/27 en tiros, 15/20 en tiros libres), 7 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones. Nunca un jugador de 18 años – cumplirá 19 el domingo – había anotado tanto en la Gran Liga. El récord anterior pertenecía a LeBron James, autor de 37 puntos ante los Celtics una noche de diciembre de 2003.

El interesado se contenta con explicar su actuación por la buena explotación de los “mismatches”, el hecho de tener buena consciencia del “spacing” vigente para sus compañeros – sector del cual está orgulloso de los progresos de su equipo desde el inicio de temporada – y de ser él mismo, dejando que el juego venga a él.

COOPER FLAGG TONIGHT 🤯



42 PTS

6 AST

7 REB

Most PTS scored by an 18-year-old in a single game EVER



HISTORY. 🔥 pic.twitter.com/OT9do8bnxw — Bleacher Report (@BleacherReport) December 16, 2025

“Cuanto más tiempo pasa en la cancha, más cosas ve, y más progresa. Y lo mostró esta noche”, resume su entrenador Jason Kidd, que lo movilizó durante 42 minutos. El tiempo de convertirse en el quinto rookie en los últimos 15 años en terminar con al menos 40 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Pero también de igualar el récord de franquicia para un rookie, establecido por Mark Aguirre en 1981 (también en una derrota).

Se culpa por su final de partido

Tantas líneas en el CV que no hacen olvidar el final del partido de los Mavs, que tenían el control del partido, antes de sufrir un 11-0 y tener que arrancar una prórroga. Un período suplementario durante el cual sus compañeros y Cooper Flagg no existieron.

“Debo ser mejor. Perdí algunos balones tontamente, fallé algunas canastas fáciles […] Debemos tener buenas oportunidades en cada posesión, y, que entre o no, mientras tomemos un buen tiro, es lo que debemos retener al final”, reclama el interesado.

En plena fase ascendente estas últimas semanas, la primera elección del último Draft asegura tener otras prioridades que los récords estadísticos. “No me concentro realmente en todo eso. Estoy más concentrado en estar presente, día a día, y tratar de mejorar mientras ayudo a nuestro equipo a obtener el mayor número de victorias posible”, declara para terminar.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.