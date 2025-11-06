El primer derbi texano de la temporada favoreció a Houston contra Dallas y fue especialmente la ocasión de asistir al primer duelo, esperado, entre Kevin Durant y Cooper Flagg. Para el futuro miembro del Hall of Fame, la primera selección del Draft 2025 tiene todo para triunfar en la NBA y no duda de su éxito: “Creo que se va a convertir en un gran jugador y será una verdadera pesadilla [para sus adversarios]… Al punto de ser considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos”, lo elogió.

Cooper Flagg is the youngest player since LeBron James to reach:



100+ PTS

20+ REB

20+ AST pic.twitter.com/Lyfeg5aEly — Real Sports (@realapp) November 6, 2025

Durant elogia el potencial ilimitado de Flagg

Ante Kevin Durant (21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, pero con 6/18 en tiros), Cooper Flagg terminó con 12 puntos y 5 rebotes (con 5/10). Alternando, como desde sus inicios en la liga, momentos buenos y malos.

Pero las dificultades de la ex estrella de Duke, aunque bien acompañado, no son sorprendentes según “KD”, ya que debe pasar por este período de adaptación antes de poder brillar “entre los grandes”.

¿Similitudes entre Kevin Durant y Cooper Flagg?

“Cuando pasas de la posición 4 o de la posición 5 en la universidad, a la posición de base o escolta en la NBA… Requiere un período de adaptación para todos”, estima el jugador de los Rockets, que ya había podido convivir con el rookie de los Mavericks con el Team USA, en el verano de 2024. “Odio ponerme en su situación, pero llegué a la universidad jugando en la posición 4 o incluso 5, luego pasé a la posición 2 al llegar a la NBA. Así que cambios de posición de ese tipo pueden realmente perturbarte, especialmente al inicio de la carrera, pero creo que todavía está adaptándose a todo eso y ya ha logrado algunos buenos partidos”.

COOPER FLAGG MY GOODNESS.pic.twitter.com/Y9eM7xTszW — Legion Hoops (@LegionHoops) November 6, 2025

Según Kevin Durant, no hay de qué preocuparse por Cooper Flagg, que aún tiene 18 años: “Es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre su ritmo y funcione para él. Realmente comprende cuál es su rol. Su potencial es ilimitado“.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.