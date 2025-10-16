Jugando prácticamente solo con reservas, Los Angeles Lakers perdió un partido más de la pretemporada 2025-26 de la NBA, pero hizo sudar mucho a los titulares de los Dallas Mavericks por la victoria de 121 a 94 en la noche del miércoles (15).

Banquillo de los Lakers vs Titulares de Dallas

JJ Redick decidió reservar a casi todos los titulares de los Lakers para el back-to-back en Las Vegas, alineando solo a Rui Hachimura, que no jugó contra los Phoenix Suns, para iniciar el partido contra los Mavs. A su lado, estaban Gabe Vincent, Dalton Knecht, Jarred Vanderbilt y Jaxson Hayes, todos suplentes.

Del otro lado, el equipo de Dallas entró a la cancha con fuerza total para su último partido en la pretemporada; P. J. Washington, Anthony Davis, Dereck Lively, Klay Thompson y Cooper Flagg fueron los titulares, y de inmediato se encontraron con una desventaja de 12 puntos.

Gabe Vincent lideró el ataque en los seis primeros minutos de partido al anotar 18 puntos. El duelo se equilibró un poco después de que los Mavericks consiguieran una racha de 9 a 0, pero nada que amenazara el liderazgo de los Lakers.

Gabe Vincent just went 5 for 5 from three to start the game vs the Mavericks 🔥🔥🔥🔥🔥



Nearly made a sixth but was fouled in the act. Gabe was LIGHTING UP Cooper Flagg! pic.twitter.com/E5S22iNpRK — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) October 16, 2025

El ritmo siguió igual hasta el final del tercer cuarto, con nuestro equipo liderando y el equipo de Dallas intentando acercarse en el marcador. Con una explosión de Hachimura, el equipo de Los Ángeles llegó a abrir 17 puntos de ventaja. El escenario solo cambió al comienzo del cuarto período, cuando los Mavs finalmente consiguieron asumir el liderazgo.

Las pérdidas siguen atormentando a los Lakers

Parte del éxito de los titulares de los Mavericks fue el alto número de pérdidas de balón de los reservas de los Lakers; fueron 17 errores que rindieron 17 puntos a los adversarios, solo en el último cuarto, fueron cinco.

watching Lakers-Mavs game, reminder Cooper Flagg is a 6’9 point guard 😭 pic.twitter.com/qHQUZ7UoLk — Hoop Kings Vegas (@HoopKingsLV) October 16, 2025

En cuanto la franquicia texana asumió el liderazgo en el marcador, JJ Redick decidió reservar a Hachimura, Vincent y Hayes, dejando solo a Knecht en cancha con cuatro “reservas de los reservas” más; Vanderbilt ya había finalizado su participación en el período anterior.

Dallas aún mantuvo a Washington, Lively y Davis en cancha hasta la mitad del último cuarto, cuando la ventaja ya estaba por encima de los seis puntos, para entonces alinear solo a suplentes.

Lakers vs Mavs: Destacados del partido

Lakers:

Vincent: 22 pts y 3 ast.

Hachimura: 19 pts, 3 reb y 1 ast.

Hayes: 12 pts, 10 reb y 4 ast.

Davis: 10 pts y 2 reb.

Knecht: 8 pts, 8 reb y 7 ast.

Mavs:

Davis: 18 pts, 9 reb y 2 ast.

Washington: 13 pts, 5 reb y 3 ast.

Flagg: 13 pts, 2 reb y 3 ast.

Lively: 12 pts, 11 reb y 1 ast.

Thompson: 12 pts, 1 reb y 1 ast.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.