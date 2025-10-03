Los Los Angeles Lakers inician la temporada 2025-26 con algunos refuerzos en la plantilla, pero aparentemente solo un cambio en el quinteto titular. Según Anthony Irwin, de ClutchPoints, el alero Rui Hachimura debe ser confirmado como el quinto titular, completando la formación inicial junto a LeBron James, Luka Dončić, Austin Reaves y Deandre Ayton.

¿Por qué Hachimura y no Marcus Smart?

El recién llegado Marcus Smart era considerado para ocupar la plaza, pero la decisión tiende a favorecer a Hachimura por dos motivos: continuidad y condición física. Smart está apartado al inicio del training camp debido a una tendinopatía en el tendón de Aquiles, mientras que Rui ya tiene compenetración con los principales jugadores de la plantilla.

A los 27 años, Hachimura afronta su cuarta temporada en Los Ángeles. En 2024-25, fue titular en 57 de los 59 partidos que disputó, registrando promedios de 13,1 puntos y 5,0 rebotes. A pesar de no tener la misma intensidad defensiva que Smart, ofrece más altura (2,03m) y eficiencia en el tiro de tres puntos, con un 41,3% de aprovechamiento frente al 34,8% del base.

Impacto en la plantilla de los Lakers de Rui Hachimura

Con Hachimura, los Lakers ganan espaciamiento ofensivo y más versatilidad para jugar alrededor de LeBron y Dončić. La formación también da equilibrio a la pintura con Ayton y ofrece al técnico JJ Redick la posibilidad de explorar múltiples rotaciones a lo largo de la temporada.

Otro factor que puede impulsar el rendimiento de Rui es su situación contractual. Sin recibir una extensión en esta offseason, jugará en 2025-26 el último año de un acuerdo de 18,3 millones de dólares. Esto significa que tendrá la oportunidad de demostrarse y valorizar aún más su traspaso en medio de una temporada crucial para los Lakers.

