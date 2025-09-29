JJ Redick inicia su segunda temporada al frente de Los Angeles Lakers, enfrentándose a múltiples desafíos y contando desde el inicio con Luka Doncic. La temporada pasada, el equipo logró 50 victorias, quedó en tercer lugar de la Conferencia Oeste y cayó en la primera ronda de playoffs ante los Minnesota Timberwolves. Se dice con frecuencia que el segundo año resulta más complicado tanto para jugadores como para entrenadores, y para Redick no será la excepción -pese a renovar con Lakers hasta 2030-, ya que se enfrentará a varios retos que escapan a su control.

Los desafíos de JJ Redick y Luka Doncic en Lakers

Expectativas más altas

La llegada de Luka Doncic en febrero marcó un punto de inflexión para los Lakers, consolidándolos como claros aspirantes al título de la NBA. Con el esloveno en forma, concentrado y comprometido con el proyecto, la franquicia debería mantenerse entre los puestos más altos de la exigente Conferencia Oeste. Además, Doncic renovó en verano con los Lakers por 165 millones de dólares, y ahora tiene la misión de liderar al equipo hacia un campeonato que no consiguen desde 2020.

Para aumentar la presión sobre los Lakers, son el único equipo que cuenta con dos jugadores entre los 10 mejores según las últimas clasificaciones de ESPN. Anteriormente se discutía que los Lakers no podían ganar aun teniendo a dos de los mejores, como ocurrió con Anthony Davis y LeBron James. Sin embargo, Luka Doncic es ahora un candidato sólido a MVP, y la responsabilidad recaerá sobre Redick para llevar al equipo al éxito. La franquicia confía plenamente en él, como demuestra la extensión de contrato que le otorgaron. Ahora, será momento de que Redick lo demuestre en la cancha.

¿Cuál será el quinteto titular de Los Angeles Lakers?

Tres jugadores parecen fijos en el quinteto titular de JJ Redick: Luka Doncic, LeBron James y DeAndre Ayton. A partir de este Big3 surge la incógnita de si Austin Reaves ocupará el puesto de escolta titular o aportará como un factor diferencial desde el banquillo. Otra duda será cómo se distribuirán los minutos y el rol de Marcus Smart y Rui Hachimura dentro del equipo.

Austin Reaves se dispone a comenzar la quinta temporada como jugador de Lakers y llegará tras disputar todos sus partidos de titular la temporada anterior y promedios de 20.2 puntos, 4.5 rebotes y 5.8 asistencias. Redick y su cuerpo técnico deberán trabajar intensamente durante el campamento para encontrar una alineación efectiva y una rotación que funcione para todos.

¿Habrá minutos para todos?

Lakers surge como claro candidato a ocupar puestos altos en el Oeste junto a OKC, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves, y entre los desafíos de JJ Redick y su staff formado por Nate McMillan, Scott Brooks y Bob Beyer, será dar forma a la rotación y minutos para jugadores experimentados como Gabe Vincent, Maxi Kleber, además de ver la función que tienen los sophomores Dalton Knecht y Bronny James.

En este momento, Knecht es un activo comercial, igual que Rui Hachimura, pero su valor es limitado. La única forma de incrementarlo es dándole minutos de juego y oportunidades claras para anotar, con el fin de mejorar su porcentaje de triples. Ambos jugadores podrían entrar en algún trade antes del cierre de mercado en febrero.

