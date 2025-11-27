La ciudad de Tel Aviv atraviesa dos caras opuestas en la Euroliga: mientras el Hapoel lidera con un sólido 9-4, el Maccabi se hunde con un 3-10 que lo deja casi sin margen para pelear por el Play-In. En medio de este desplome, crece la posibilidad de que Oded Kattash sea destituido y, para más problemas, los Philadelphia 76ers han puesto sus ojos en la gran estrella del equipo.

Oded Kattash podría ser despedido de Maccabi Tel Aviv

La situación en Maccabi Tel Aviv se ha vuelto delicada por el pobre rendimiento en la Euroliga, y desde los despachos del club israelí ya se valora seriamente la destitución del técnico en las próximas horas —a pesar del sólido 6-1 que presenta en liga doméstica—. Oded Kattash, al mando desde 2022, arrastra dos derrotas seguidas en Europa, ante Virtus y la más reciente frente a Olimpia Milano, mientras en Israel comienzan a aparecer los primeros candidatos para sustituirle.

Ioannis Sfairopoulos, libre desde su salida del Estrella Roja, aparece como la principal opción de Maccabi Tel Aviv para relevar a Kattash. El técnico griego conoce a la perfección la casa, pues dirigió al equipo entre 2018 y 2022. Sin embargo, según informa Matteo Andreani, Sfairopoulos no termina de estar convencido y ha pedido más tiempo antes de dar una respuesta definitiva.



Philadelphia 76ers sigue a Roman Sorkin para su fichaje

Tras la derrota ante Olimpia Milano y la posible destitución de Kattash, surge otro frente abierto en Maccabi Tel Aviv: la posible marcha de su gran figura, Roman Sorkin, rumbo a la NBA. Según informa Israel Hayom, aprovechando el momento de inestabilidad del club israelí, los Philadelphia 76ers habrían mostrado interés en incorporar de inmediato al pívot de 29 años.

Roman Sorkin, formado en los Oregon Ducks entre 2014 y 2018, se ha consolidado como una pieza clave en Maccabi Tel Aviv y como uno de los referentes del baloncesto israelí. En 13 partidos de Euroliga está firmando 13,4 puntos y 3,5 rebotes en 22 minutos por encuentro, unas cifras que, sumadas a su destacado Eurobasket, han despertado el interés de varios equipos NBA desde el pasado verano.

A los Philadelphia 76ers les gustaría incorporar a Sorkin al roster de Nick Nurse, tomando un perfil parecido al de Yabusele la temporada anterior, aunque su salida solo sería posible mediante el pago de su cláusula de rescisión. El interior ya buscó una oportunidad en la NBA en verano de 2023, cuando disputó la Summer League con los Golden State Warriors, y ahora podría unirse al creciente grupo de jugadores israelíes en la liga, encabezado por Deni Avdija en los Portland Trail Blazers y acompañado por los jugadores de los Brooklyn Nets, Danny Wolf y Ben Sharaf.