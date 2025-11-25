En un verano cargado de nombres mediáticos y fichajes rimbombantes, pocas incorporaciones han sorprendido tanto por su efectividad inmediata como esta. Mientras algunos jugadores llegaron con expectativas de marketing o prestigio, este refuerzo aterrizó sin grandes titulares, pero con un bagaje que rápidamente se tradujo en impacto dentro de la pista.

Un fichaje para liderar la nueva identidad de Granada

La llegada de Luka Bozic al Covirán Granada se interpretó inicialmente como un refuerzo de perfil medio, pensado para sumar trabajo y consistencia en la rotación interior. El nuevo proyecto de Ramón Díaz necesitaba un perfil conocedor de la liga y trabajador. Sin embargo, su impacto ha sido mucho mayor del esperado desde el primer día, aportando una presencia competitiva que ha elevado la identidad del equipo. Bozic ha inyectado energía, carácter y oficio en una plantilla que necesitaba justamente ese tipo de liderazgo silencioso para competir cada fin de semana.

Volvió a Lleida, la que fue su casa la temporada pasada. Pero eso no le detuvo para imponerse, a pesar de la derrota de @CoviranGranada.



💥 LUKA BOZIC

2⃣1⃣ puntos

1⃣1⃣ rebotes

2⃣6⃣ de valoración #LigaEndesa pic.twitter.com/CdPtnmmMHu — Liga Endesa (@ACBCOM) October 28, 2025

Ese impacto trasciende los números. Granada juega diferente cuando Bozic está en pista, con mayor agresividad en los contactos, más orden en el juego posicional y una sensación constante de control en las batallas físicas. El equipo ha encontrado en él una brújula emocional que guía su forma de competir, un jugador que marca el tono del partido sin necesidad de acaparar foco mediático.

Luka Bozic: Un todoterreno capaz de producir sin exigir el balón

Bozic ha demostrado ser uno de los perfiles más autosuficientes de la liga, capaz de generar ventajas sin necesidad de protagonismo ofensivo. Su juego se sostiene en una lectura privilegiada: sabe cuándo atacar, cuándo pasar y cuándo simplemente ocupar un espacio que abre una línea de pase. Esa inteligencia táctica lo convierte en un recurso invaluable para un equipo que necesita eficiencia y claridad en cada posesión.

LUKA BOZIC, el 𝙢𝙤𝙩𝙤𝙧 de la primera victoria de @CoviranGranada 😤



🔥 El croata lideró al equipo y firmó una exhibición determinante:

1⃣9⃣ puntos

6⃣ rebotes

5⃣ asistencias

3⃣1⃣ de valoración#LigaEndesa pic.twitter.com/vflzfzvZo9 — Liga Endesa (@ACBCOM) November 10, 2025

Su capacidad para combinar producción física y comprensión del juego lo distingue del resto. Puede imponerse al poste, castigar emparejamientos defensivos, dominar el rebote y activar al resto con decisiones siempre razonadas. Es un jugador que hace que el ataque fluya y que la defensa gane estabilidad, porque rara vez está fuera de sitio. Su paso por Valencia y Lleida, lo convierte en un todoterreno con conocimiento de élite y en uno de los jugadores más determinantes en la ACB.

Una operación de 10: Relación calidad–precio de élite y un impacto inmediato

En una liga en la que los fichajes de alto nivel suelen implicar inversiones pesadas, la llegada de Bozic representa una anomalía positiva. Su rendimiento supera ampliamente las expectativas asociadas a su coste, lo que convierte su incorporación en una de las operaciones más rentables del curso. Granada ha encontrado un jugador con impacto de estrella sin realizar un desembolso propio de los grandes de la competición.

Los números de esta temporada reflejan claramente su impacto en el equipo. Promedia alrededor de 14,6 de valoración por partido, con cerca de 15 puntos y más de 7 rebotes por encuentro, cifras que lo convierten en uno de los jugadores interiores más productivos de la liga. Además, su capacidad para tomar decisiones inteligentes en ataque y mantener un nivel constante en minutos importantes refuerza la sensación de que su rendimiento no es circunstancial, sino que forma parte de una aportación regular y decisiva para Granada.