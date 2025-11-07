Valencia Basket tiene uno de los proyectos más ambiciosos del baloncesto español, no solo a nivel deportivo, sino también institucional como club. La entidad valenciana, con el estreno de su nuevo pabellón, ha dado un impulso para acercarse a los grandes equipos de la Euroliga, algo que se refleja en los fichajes. Sin embargo, algunos refuerzos de veranos pasados no salieron como se esperaba y ahora son piezas importantes en otros conjuntos de la ACB.

Luka Bozic dejó Valencia Basket sin debutar

Luka Bozic fue fichado por Valencia Basket en el verano de 2024 con un contrato de dos temporadas, hasta el verano de 2026, por lo que todavía tenía contrato en vigor con el club valenciano. Sin embargo, el ala-pívot croata, que ahora milita en las filas del Covirán Granada, no contó con la confianza de Pedro Martínez y se marchó del equipo ‘taronja’ sin debutar, rescindiendo su contrato, lo que con el tiempo ha convertido su fichaje en algo totalmente inentendible.

En una entrevista con Ideal, Luka Bozic explicó su paso por Valencia Basket y cómo se fraguó su salida del club: “Desde la llegada de Pedro Martínez, no he hablado con nadie del club. Mi agente me dijo que no me querían y que había que buscar una solución”. Tras esta conversación con su representante, el croata se marchó cedido al Hiopos Lleida durante la temporada pasada y ahora ha firmado como agente libre con el Covirán Granada.

El interior croata reconoció que se quedó con la sensación de no haber tenido la oportunidad de demostrar que estaba preparado para formar parte de un proyecto tan ambicioso como el de Valencia Basket: “Tenía esperanza de jugar en Valencia, pero nunca tuve la oportunidad de demostrar si podía jugar allí”.

Luka Bozic: sin rencor y con ganas de demostrar al Valencia Basket

A pesar de no haber jugado en Valencia Basket, Luka Bozic no guarda rencor al club valenciano: “No estoy enfadado con nadie, de hecho, lo que estoy es agradecido por haber podido firmar allí”. A sus 29 años, el interior croata vive un momento dulce en el Covirán Granada, donde desempeña un rol importante y quiere demostrar su valía este próximo fin de semana contra el equipo ‘taronja’ en la ACB.

El club granadino está satisfecho con el rendimiento del ala-pívot, que se ha consolidado como uno de los pilares del equipo dirigido por Ramón Díaz. Con promedios de 17 puntos, 7,5 rebotes y 1,5 asistencias por partido, el club espera poder retenerlo por más temporadas y la dirección deportiva trabajará en ello durante la campaña.

¿Cuándo es el Covirán Granada vs Valencia Basket de la ACB?

Covirán Granada y Valencia Basket se enfrentarán este domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas en el Palacio de Deportes de Granada, en uno de los partidos destacados de la sexta jornada de la ACB. El duelo se podrá seguir en directo a través de DAZN.