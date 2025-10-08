Las dos primeras jornadas de la Euroliga, aparte de dejar partidos intensos e igualados hasta el final, ha provocado los primeros movimientos importantes en algunos clubes poderosos de la competición. Con el mercado de fichajes todavía dando los últimos coletazos en estas semanas, las direcciones deportivas trabajan intensamente para cerrar operaciones de cara al futuro.

Estrella Roja piensa en cambiar a Sfairopoulos en este inicio de Euroliga

El Estrella Roja de Belgrado ha tenido un arranque decepcionante de temporada. Dos derrotas consecutivas en la Euroliga y una inesperada caída ante el Zadar en la Liga ABA han puesto en jaque la continuidad de Ioannis Sfairopoulos en el banquillo. Según medios serbios, la directiva estaría valorando seriamente su destitución, pese a que el técnico griego logró títulos importantes en su paso por el banquillo rojiblanco, incluyendo la Liga ABA, el campeonato serbio y dos Copas nacionales entre 2024 y 2025.

Aun así, el ciclo de Sfairopoulos parece llegar a su fin y su salida podría hacerse oficial tras el enfrentamiento de este viernes ante el Fenerbahçe. Mientras tanto, la afición ya especula con posibles reemplazos, entre ellos Saša Obradović, Dejan Radonjić y Zoran Lukić, este último sin experiencia previa en el club.

Dubai BC ficha a Taran Armstrong para Euroliga

El Dubai BC continúa moviéndose en el mercado pese a tener la temporada ya en marcha. El club emiratí, debutante este curso en la Euroliga, está a punto de cerrar la llegada del base australiano Taran Armstrong, una joven promesa de 23 años que recientemente estuvo vinculada a la NBA. Armstrong firmó un contrato ‘two-way’ con los Golden State Warriors y disputó varios encuentros en la G-League con el filial Santa Cruz Warriors, donde dejó promedios de 11,5 puntos, 5,9 rebotes y 8,2 asistencias.

Su fichaje llega en un momento clave para el conjunto dirigido por Jurica Golemac, que sufre múltiples bajas en el perímetro, entre ellas las de Aleksa Avramovic, Danilo Andjusic, Dzanan Musa y Nate Mason. El australiano se convertirá así en el único jugador de su país en activo en la Euroliga.

Olivier Nkamhoua, una opción de fichaje en Euroliga

Tal y como ha informado el periodista Alessandro Luigi Maggi, Dubai BC y Estrella Roja habrían mostrado interés en el alero finlandés Olivier Nkamhoua, solicitando información sobre su situación contractual. No obstante, el Pallacanestro Varese ha sido claro al señalar que no tiene intención de desprenderse del jugador. Nkamhoua ha dejado una gran impresión en su estreno en la LBA, firmando 23 puntos y 5 rebotes ante el Dinamo Sassari.