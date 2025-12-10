El pasado 9 de noviembre, el Barça Basket oficializó la destitución de Joan Peñarroya, quien había asumido el mando del banquillo blaugrana en el verano de 2024. La ausencia de títulos y la irregularidad en el juego llevaron a la entidad catalana a tomar una decisión drástica y apostar por Xavi Pascual para relanzar la pelea por los campeonatos. Ha transcurrido un mes y todo puede pasar en la máxima competición del baloncesto continental.

Joan Peñarroya cerca de convertirse en entrenador de Partizan Belgrado

Sin embargo, apenas un mes después de su salida del Palau Blaugrana, el técnico de Terrassa vuelve a situarse en el centro del mercado europeo, según informa Sportklub este Serbia. Peñarroya podría estar muy cerca de regresar a la Euroliga, ya que un club de la competición, que busca entrenador desde hace varios días, lo tiene entre los principales candidatos para ocupar el cargo.

Joan Peñarroya podría convertirse en el sustituto de todo un histórico como Zeljko Obradovic, mito absoluto del Partizan de Belgrado. El club de la capital balcánica, inmerso en la búsqueda de un nuevo entrenador, pretende cerrar el relevo cuanto antes y llegar con el banquillo definido al derbi del próximo 12 de diciembre ante Estrella Roja. Un duelo de máxima tensión que se jugará en el Belgrade Arena, con un Partizan situado en una preocupante 16ª posición de la Euroliga y un Estrella Roja consolidado en la quinta plaza.

La primera opción que barajaban Ostoja Mijailovic y su junta directiva era Andrea Trinchieri. Sin equipo desde su salida del Zalgiris y con pasado en el propio Partizan entre 2018 y 2020, el técnico italiano aparecía como el candidato ideal. Sin embargo, Trinchieri rechazó la propuesta al considerar que la situación actual del club y la configuración de la plantilla convertirían en una tarea demasiado complicada asumir el mando del conjunto de Belgrado.

A sus 56 años, Joan Peñarroya afrontaría una nueva etapa en los banquillos tras dirigir a equipos como Andorra, BAXI Manresa, San Pablo Burgos, Valencia Basket, Baskonia y Barça Basket. Su posible desembarco en el Partizan supondría, además, su primera experiencia profesional lejos de España, ya que incluso durante su etapa como jugador nunca llegó a competir fuera del territorio nacional.