En Golden State, el futuro de Jonathan Kuminga parece sellado y los Kings todavía formarían parte de los equipos listos para recuperarlo. ¿Dónde jugará Jonathan Kuminga después de la “trade deadline“? Es la pregunta que anima la actualidad de los Warriors desde hace varias semanas, y aún más desde este fin de semana, porque Steve Kerr decidió prescindir de él, infligiéndole voluntariamente un “DNP” en Chicago.

Sacramento ofrece el rol titular que Kuminga busca

A partir del 15 de enero próximo, el alero podrá ser traspasado por Golden State y se imagina que su futuro se escribirá lejos de San Francisco. Pero no necesariamente lejos de California, ya que ESPN indica que los Kings todavía estarían interesados en sus servicios.

The Kings are still interested in trading for Jonathan Kuminga, per @MarcJSpears.



Sacramento, who aggressively pursued Kuminga in restricted free agency, would be willing to offer a package to the Warriors headlined by Malik Monk. pic.twitter.com/2KZXnnsU96 — Evan Sidery (@esidery) December 8, 2025

Sin embargo, si Malik Monk podría todavía formar parte de un eventual “deal”, ya no sería el caso de una futura primera ronda de Draft (protegida 1-14 en 2030). Aterrizar en Sacramento ofrecería en todo caso a Jonathan Kuminga (12.4 puntos, 6.3 rebotes, 2.6 asistencias) esta plaza de ala-pívot titular que codicia desde hace meses, pero que recientemente perdió en los Warriors.

Renovado durante el verano por $48.5 millones por dos años, con el segundo año en “team option”, “JoKu” es tanto prometedor como frustrante cuando juega y su traspaso en enero parece inevitable.

