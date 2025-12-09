El mercado de fichajes en el baloncesto cada vez está más dominado por las agencias, y esto supone que los clubes controlen cada vez menos. Con la temporada empezada, muchos equipos se ven obligados a recurrir a ellas tras apuestas que no han salido bien y que hacen que los resultados colectivos no sean los mejores. Un ejemplo puede ser el de Baxi Manresa, que, a pesar de que la situación no es crítica, está atento al mercado para mejorar la plantilla.

Breein Tyree: la oportunidad que Manresa no pudo cerrar

Uno de los nombres que parecía elegido para mejorar esa dinámica de Baxi Manresa era Breein Tyree. Según Chema de Lucas, el jugador estadounidense era el perfil de jugador elegido por Diego Ocampo: puntos desde el perímetro, generación propia, puro talento. Un perfil que Baxi Manresa echa en falta. Sin embargo, Igokea, su actual club, exigió un pago de salida demasiado alto, según el mismo periodista. Parece que Tyree podría acabar en PAOK, equipo griego.

PAOK finally found their guy! 💣



Breein Tyree has agreed to join the Thessaloniki side and is arriving in Greece tonight for medicals.



This season with Igokea: 17.4 PTS, 43% 3PT, 4.6 AST in the BCL🔥#paok #paokbc #tyree #greece #euroleague #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/yh8hKee7De — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) December 9, 2025

Ahora el conjunto catalán debe seguir buscando un jugador desequilibrante mientras la temporada avanza. A pesar de la situación, los de Diego Ocampo estuvieron cerca de llevarse la victoria en uno de los campos más exigentes de la Liga Endesa, el Olímpic de Badalona. Actualmente, tras la salida de Louis Olinde, el conjunto catalán solo cuenta con 11 jugadores del primer equipo más Gerard Fernández, del filial. Con Dani Pérez tocado y jugadores como Grant Golden lejos del nivel esperado, el nerviosismo en Manresa empieza a crecer.

Nervios en Manresa: lanzados a un mercado que ya no controlan

Cuando estos nervios crecen, se dan situaciones como las de este fin de semana. Tras la derrota en Badalona, el presidente del conjunto del Bages atendió a El Ganxo, un medio local. Allí fue preguntado por la necesidad de fichajes. No sorprendió cuando dijo que estaban trabajando en ello. Sino que sorprendió por otras cosa: “Habrá fichajes, claro. Estamos trabajando intensamente en ello. Tanto nosotros como Diego (Ocampo). También es verdad que según que mensajes en redes sociales que no ayudan…”, declaró Josep María Herms.

Estas declaraciones públicas ponen de manifiesto el poco control que tienen tanto equipos como presidentes en las negociaciones para fichar jugadores. Los agentes se han convertido en dueños del mercado, ofreciendo a jugadores a los equipos necesitados como si fueran vendedores ambulantes. Las filtraciones de información para conseguir contratos mejores son una práctica habitual y generan un clima de crispación y desconfianza en equipos que buscan soluciones de urgencia para mejorar su situación deportiva.