El mercado de fichajes acostumbra a dejar historias impactantes con algunas operaciones que no se han filtrado a los medios de comunicación y que, cuando se hacen oficial, sorprenden a todos los aficionados. Incluso a veces sucede con los propios protagonistas, como el caso de un jugador que estaba negociando su llegada al Barça Basket y que su destino ha sido otro distinto.

El Barça Basket peleó por el fichaje de Yoan Makoundou

El Barça Basket se quedó sin Yoan Makoundou, el pívot francés de 24 años, que finalmente seguirá en el AS Mónaco tras la marcha del griego Papagiannis. El club monegasco, con el presidente Aleksej Fedoricsev al frente, ha decidido retenerlo, convencido de que puede tener un papel importante en el equipo de Vassilis Spanoulis.

Makoundou, que brilló cedido en el Turk Telekom con 11,2 puntos y 4,9 rebotes en la Eurocup, interesaba al Barça Basket por su juventud, físico y defensa, cualidades que el club buscaba reforzar tras la última temporada. Ahora los azulgranas deberán activar un plan B, mientras el jugador francés afronta el reto Euroliga, intentando consolidarse entre interiores como Blossomgame, Cornelie y Motiejunas.

Yoan Makoundou se enteró de su fichaje por redes sociales

El verano de Yoan Makoundou ha estado lleno de giros inesperados. Primero, su regreso a la selección francesa, sustituyendo a Mathias Lessort para el Eurobasket. Posteriormente, cuando todos los caminos le mandaban al Barça Basket, el AS Mónaco decidió quedárselo en plantilla.

Esta postura del conjunto monegasco sorprendió al pívot francés, que en unas declaraciones recogidas en BeBasket reconoció que se enteró por redes sociales: “Pasó de la noche a la mañana. Me enteré por las redes sociales. No sabía nada. No tuve contacto hasta que me dijeron que iba a volver”.

Yoan Makoundou ha admitido en esta entrevista que no se esperaba estar en el AS Mónaco, dejando caer que ya pensaba en salir del equipo con dirección al Barça Basket: “No se suponía que iba a estar aquí, pero aquí estoy, es genial: para mí, hace que las cosas sean un poco más intensas”.

Plantilla AS Mónaco 2025-26

Bases: Mike James (2027), Matthew Strazel (2029), Nick Calathes (2026)

Escoltas: Élie Okobo (2026), Jordan Loyd (2026), Juhann Begarin (2027)

Aleros: Alpha Diallo (2028), Jaron Blossomgame (2026), Terry Tarpey (2026)

Ala-pívots: Nikola Mirotic (2027), Yoan Makoundou (2026)

Pívots: Daniel Theis (2026), Kevarrius Hayes (2027), Donatas Motiejunas (2026)