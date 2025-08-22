A pesar de tener el Eurobasket 2025 a la vuelta de la esquina, dando el pistoletazo de salida el próximo 27 de agosto, el mundo de la Euroliga sigue perfilando sus próximas plantillas de cara a la campaña siguiente. Un veterano de la competición y ex de Baskonia, que es querido por todos los aficionados europeos, ha anunciado su fichaje por un nuevo equipo.

Achille Polonara nuevo jugador del Dinamo Sassari

El Dinamo Sassari ha anunciado el regreso de Achille Polonara al club italiano, seis años después de su salida rumbo al Baskonia. El ala-pívot italiano, que se encuentra actualmente recuperándose de una leucemia mieloide, vuelve a la que fue su casa y donde le han dado toda la confianza para que recupere su nivel en la pista una vez supere la enfermedad.

El jugador también quiso comunicar su nuevo reto a todos sus seguidores y se mostró emocionado por volver a su casa: “Me siento sumamente feliz y honrado de poder volver a casa. Quisiera agradecer al presidente Stefano Sardara, al director ejecutivo Francesco Sardara, al director general Jack Devecchi y al entrenador Massimo Bulleri por brindarme esta oportunidad en un momento tan delicado de mi vida personal”.

La relación entre Achille Polonara y el Dinamo Sassari

El vínculo entre Achille Polonara y el Dinamo Sassari va más allá de lo deportivo, ya que fue el club que lanzó al jugador al baloncesto profesional. La familiaridad con la institución y el entorno ha hecho que Polonara pueda afrontar su regreso con serenidad y motivación, en un momento delicado de su vida personal.

Antes de retomar la actividad con Sassari, Polonara ha vivido una intensa etapa en la élite europea, convirtiéndose en un jugador habitual en la máxima competición del viejo continente. Tras su paso por el Baskonia, Fenerbahce, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas y Virtus Bolonia, se consolidó como uno de los jugadores italianos más valorados internacionalmente. El mundo de la Euroliga celebra este fichaje y espera su vuelta a las pistas lo antes posible.