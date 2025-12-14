La Primera FEB ya empieza a mostrar síntomas de qué equipos estarán luchando por diferentes objetivos de aquí hasta el final de la temporada. Con 10 jornadas disputadas, quitando a Leyma Coruña, que se ha disparado en la clasificación con 0 derrotas en su casillero, el resto de los equipos se mantienen muy igualados en la tabla. Aquellos que aspiran a metas ambiciosas han salido al mercado en busca de refuerzos.

Jalen Tate, nuevo fichaje de Gipuzkoa Basket

Gipuzkoa Basket ha incorporado a Jalen Tate como nuevo refuerzo para su plantilla con el objetivo de apuntalar el juego exterior tras las recientes salidas en la rotación. El escolta-alero estadounidense cuenta con experiencia en la Primera FEB, donde destacó la pasada temporada con el AMICS Castelló, promediando 15,2 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias por partido.

Tate, que llega procedente del baloncesto israelí, aportará físico, conocimiento de la competición y experiencia en pista, tras haber competido en varias ligas europeas de nivel. Además, Gipuzkoa añade un valor defensivo clave a su plantilla, habiendo sido nombrado Defensor del Año en la Horizon League.

Mus Barro refuerza la pintura de Leyma Coruña

El Leyma Coruña ha reforzado su juego interior con el fichaje de Mus Barro, quien ocupará la duodécima ficha del equipo tras las salidas de Yoanki Mencía y la llegada de Dino Radoncic. Formado en España, el pívot senegalés aporta experiencia en la Primera FEB con pasos por equipos como HLA Alicante, Movistar Estudiantes, Tizona Burgos y Palencia, además de contar con recorrido internacional en Portugal, Francia y México.

Con 2,08 metros y gran capacidad defensiva, Mus Barro se destaca por su movilidad, juego por encima del aro y dominio en situaciones de pick and roll. El club confía en que su llegada refuerce la pintura y aporte versatilidad en la rotación de pívots, complementando a Abdou Thiam, Ily Diop y Braz Macachi en la lucha por el ascenso directo.

Sergio Llorente renueva con HLA Alicante

El HLA Alicante ha renovado a Sergio Llorente por dos meses más, asegurando así la continuidad del base madrileño. Tal y como ha indicado el propio club en el comunicado, su experiencia y liderazgo serán clave para mantener la estabilidad del equipo en las próximas semanas de competición, con el objetivo de seguir arriba en la clasificación y soñar con el ascenso a la ACB.