Uno de los equipos que ha tenido que acudir con urgencia al mercado es el BAXI Manresa, que atraviesa un momento complicado debido a las lesiones en el perímetro. En este contexto, el conjunto dirigido por Diego Ocampo ha anunciado dos incorporaciones con el objetivo de paliar estas ausencias y tratar de mejorar su situación en la clasificación, donde ocupa la decimosexta posición con un balance negativo de 3-6.

Ferran Bassas, nuevo fichaje del BAXI Manresa

BAXI Manresa ha reforzado su plantilla con la llegada de Ferran Bassas, que se incorpora al conjunto catalán hasta el final de la presente temporada. El veterano base, procedente del MoraBanc Andorra, aterriza en el Nou Congost para aportar soluciones en la dirección de juego en un momento marcado por las lesiones de Hugo Benítez y Dani Pérez.

Con 33 años y una dilatada experiencia en la ACB, Ferran Bassas suma más de una década en la élite del baloncesto nacional. Formado en las categorías inferiores del Joventut Badalona, destaca por su capacidad para ordenar el juego y su lectura táctica, un perfil necesario para el equipo de Diego Ocampo. Según ha informado el club en su comunicado oficial, el jugador se integrará de inmediato en la dinámica del equipo con el objetivo de estar disponible para el duelo de Eurocup ante el Śląsk.

PRESTA ATENCIÓN: Obtén las mejores predicciones de la NBA de nuestro experto.

Eli Brooks refuerza el perímetro del BAXI Manresa

Además de la llegada de Ferran Bassas, BAXI Manresa también ha confirmado el fichaje de Eli Brooks para reforzar el puesto de escolta. El exterior estadounidense, capaz de actuar tanto de base como de escolta, llega procedente del Gladiators Trier, actual líder de la liga alemana, donde promediaba 15,3 puntos, 2,6 rebotes y 4,8 asistencias por partido.

A sus 27 años, Brooks aterriza en el conjunto del Bages tras destacar en la BBL y en un gran momento de forma, con el objetivo de rendir de inmediato en un equipo muy castigado por las bajas y que necesita reaccionar para alejarse de los puestos de descenso en la ACB. Su ritmo y dinamismo pueden ser claves en el perímetro, a expensas de su adaptación a la competición española.

Plantilla BAXI Manresa 2025-26

Bases: Hugo Benítez, Dani Pérez, Retin Obasohan

Escoltas: Eli Brooks, Max Gaspà

Aleros: Álex Reyes, Agustín Ubal, Gustav Knudsen

Ala-pívots: Louis Olinde, Marcis Steinbergs

Pívots: Grant Golden , Pierre Oriola y Kaodirichi