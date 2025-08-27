Nueva temporada de MoraBanc Andorra en Liga Endesa con una plantilla renovada en forma de seis nuevos fichajes, Joan Plaza al frente del equipo tricolor y menos presupuesto que la temporada anterior. “Siempre hemos sido conscientes de que nuestras posibilidades económicas son limitadas. Por eso, entiendo el presupuesto principalmente como lo que se invierte en los jugadores, más allá de entrenadores, cuerpo técnico o viajes. En este sentido, este año se ha producido una reducción importante”, comenta el entrenador catalán.

Artem Pustovyi en busca de su sexta experiencia ACB

Joan Plaza afronta el reto de construir el nuevo juego interior del MoraBanc Andorra, reforzado con incorporaciones clave en el mercado estival. Entre ellas destaca Artem Pustovyi, que confía en convertirse en una pieza fundamental en la pintura del Principado. El pívot ucraniano vestirá su sexta camiseta en la Liga Endesa tras iniciar su trayectoria en 2015 con el Obradoiro y pasar posteriormente por Barça, Gran Canaria, UCAM Murcia y, la pasada temporada, Joventut Badalona.

Durante su presentación, el pívot de Ucrania dejaba claro que su objetivo principal era aportar todo su repertorio dentro del entramado de Joan Plaza, pero también buscaba más minutos en un mensaje a su anterior club de Liga Endesa, después de promediar 17 minutos de juego con Joventut la temporada 2024-25 y sumar números de 9.4 puntos y 3.4 rebotes. En Badalona no fue el pívot referencia durante toda la temporada, ya que esa etiqueta la tenía Ante Tomic.

“Tengo mucha experiencia en la Liga ACB y aún así vengo aquí para escuchar mucho al entrenador para seguir sus instrucciones. Aportaré energía en el juego interior y estoy muy feliz por estar aquí“. El de Sofiivka, firmó por dos temporadas con Andorra y compartirá posición de cinco junto a Morris Udeze y Rubén Guerrero, además de la ayuda de Yves Pons.

Artem Pustovyi afrontará su undécima temporada en la Liga ACB tras regresar de una nueva experiencia internacional como jugador del Satria Muda Pertamina de Indonesia, en una aventura similar a la que emprendió en 2024. En el conjunto asiático coincidió con Shannon Evans, actual base del MoraBanc Andorra, y con Amine Noua, que por ahora continúa sin equipo en este cierre del mes de agosto.

Ferran Bassas con ganas de iniciar la temporada

Ferran Bassas será uno de los directores de juego del nuevo curso ACB de Andorra junto a Evans y Rafa Luz. El jugador formado en la cantera de la Penya, aterrizó la temporada pasada en el Principado con 5.5 puntos de promedio y 3.7 asistencias.

🎙️ Joan Plaza i Ferran Bassas ens donen la seva valoració sobre aquests primers dies de preparació#NomesAqui #MaiPor pic.twitter.com/dpYfi72Qyk — MoraBanc Andorra (@morabancandorra) August 22, 2025

“Llego con muchas ganas de empezar desde el principio, de ayudar a mis compañeros y de firmar una buena temporada”, señaló. Sobre los primeros días, añadió: “Estamos en pleno proceso de construcción, acogiendo a los nuevos y adaptándonos a nuevas dinámicas“. Y en cuanto a la confección de la plantilla, concluyó: “Contamos con jugadores de experiencia capaces de aportar en el rebote, y en la posición de cuatro tenemos mucho físico y perfiles muy dinámicos”.