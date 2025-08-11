El MoraBanc Andorra, dirigido por Joan Plaza, sorprende con un nuevo fichaje para las próximas dos temporadas. Este sexto refuerzo del equipo tricolor de Liga Endesa busca aportar potencia al sistema planteado por el coach catalán. No obstante, existen algunos aspectos que podrían generar dudas respecto a la incorporación del jugador en el Principat.

Yves Pons es el nuevo fichaje de MoraBanc Andorra

El ala-pívot de Port-au-Prince, con nacionalidad francesa, abandona Girona y pone rumbo a Andorra para aportar versatilidad, fuerza atlética y dinamismo al engranaje de Joan Plaza. Llegará al Principat firmando por dos temporadas después de vestir la camiseta de Bàsquet Girona desde el curso 2023-24. Un movimiento interesante de mercado, pero con el gran interrogante de conocer si Yves Pons podrá aportar con su mejor versión después de disputar solo 16 partidos la temporada pasada por una lesión de rodilla.

🚀 ¡Los muelles y la potencia física de Yves Pons llegan a @morabancandorra!



El jugador francés defenderá la camiseta del club andorrano durante las dos próximas campañas.#MercadoACB | #LigaEndesa pic.twitter.com/7Zqlp60rwW — Liga Endesa (@ACBCOM) August 11, 2025

Yves Pons promedió 5.5 puntos y 2.7 rebotes el curso pasado, bajando sus datos en comparación a su primer año en Fontajau, cuando sumó números de 8 puntos y 4.8 rebotes. El egresado de los Volunteers de Tennessee fue de más a menos en su aventura por Girona, creando ante La Laguna Tenerife su mejor partido el año pasado con 12 puntos y 2 rebotes.

Si encuentra su mejor versión, Yves Pons puede ser elemento a tener en cuenta dentro del sistema de Plaza de manera bidireccional, ya que durante su periplo NCAA fue nombrado jugador defensivo de la Southeastern Conference (SEC) en 2020, e incluso llegó a disputar doce partidos con Memphis Grizzlies de la NBA durante la temporada 2021-2022. Pons es un espectáculo creando importantes highlights, pero en momentos de partidos abusa del tiro de tres puntos con un porcentaje irregular del 31 por ciento.

¿Plantilla cerrada en MoraBanc Andorra?

Con la nueva llegada al roster de MoraBanc Andorra, Plaza tiene doce jugadores en nómina y la gran duda de conocer quién ocupará entre esos jugadores el hueco dejado por el francotirador Jarrick Harding. La llegada de Yves Pons es interesante para el juego interior, más tras la salida de Nacho Llovet (no oficial), creando pareja de cuatros junto a Justin McKoy que llega desde Hapoel Be’er Sheva de Israel. ¿Será suficiente?

Roster Andorra 2025-26