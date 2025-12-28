San Pablo Burgos atraviesa su peor momento en la Liga Endesa, con doce derrotas consecutivas que obligan a un giro radical si no quiere ver cómo su proyecto vuelve a Primera FEB. Desde el estreno victorioso ante Bàsquet Girona el pasado 4 de octubre, los burgaleses no han vuelto a saborear el triunfo. Ante este escenario crítico, Porfi Fisac exige refuerzos para cambiar el rumbo, y el primer movimiento podría ser la llegada de un base al que Baskonia busca dar salida.

Markquis Nowell de Baskonia cerca de San Pablo Burgos

Kobi Simmons continuará en Baskonia hasta el final de la temporada, mientras que Markquis Nowell es el jugador que se encuentra en la rampa de salida pese a tener contrato en vigor con la entidad gasteiztarra hasta el próximo 30 de junio. Ante este escenario, San Pablo Burgos se ha fijado en el pequeño base neoyorquino, formado en Kansas State, como posible refuerzo de urgencia.

El base estadounidense que llegó desde la NBA G League, podría salir de Kosner Baskonia en calidad de cedido, según informan varios medios. Lo haría tras disputar seis encuentros en Liga Endesa, con promedios de 7 puntos y 3,7 asistencias, cifras que en Euroliga se sitúan en 6,1 puntos y 3,8 asistencias en quince partidos. Nowell sumó 19 minutos en el último partido de ACB ante San Pablo Burgos con 8 puntos y dos asistencias.

La posible llegada de Markquis Nowell responde a una petición expresa de Porfirio Fisac para reforzar la dirección de juego de San Pablo Burgos y afrontar el arranque de 2026 con un nuevo playmaker en pista. El objetivo es claro: sumar victorias que permitan a los burgaleses mantenerse en la Liga Endesa. En el horizonte inmediato aparecen compromisos exigentes ante Dreamland Gran Canaria, Coviran Granada y Joventut de Badalona.

¿Jermaine Samuels saldrá de San Pablo Burgos?

Markquis Nowell es el fichaje que San Pablo Burgos tiene más encarrilado, aunque todo apunta a que no será el único movimiento en las próximas semanas para los actuales colistas de la ACB, que podrían reforzarse en varias posiciones. En el apartado de salidas, Jermaine Samuels Jr. aparece en la rampa de salida y podría abandonar el equipo en los próximos días tras promediar 7,4 puntos y 3,5 rebotes en doce partidos disputados.