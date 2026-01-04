Fenerbahce y Sarunas Jasikevicius no se conforman tras la llegada de Chris Silva. El campeón de la Euroliga quiere dar un paso más y reforzar su backcourt con un objetivo muy definido: recuperar a un jugador que conoce a la perfección la cultura del club turco y volver a contar con uno de los grandes nombres de la Euroliga en los últimos tiempos de cara al tramo decisivo de curso 2025-26.

Nando de Colo cerca de volver a Fenerbahce

Todo parece indicar que Nando de Colo se convertirá en nuevo jugador de Fenerbahce hasta final de temporada y pondrá fin a su etapa en ASVEL. Desde Turquía y Andrea Calzoni, informan que ambas partes están de acuerdo en cerrar la operación y todo se podría cerrar antes del 5 de enero, último día para la fecha límite de traspasos de jugadores con licencia Euroliga.

Nando de Colo, a sus 38 años, quiere regresar al Fenerbahce y todo indica que se incorporaría a Estambul únicamente por estos meses de 2026. El único punto pendiente para cerrar la operación es que el ASVEL dé luz verde a su salida. El histórico escolta francés ya defendió los colores del club turco entre 2019 y 2022 y, desde entonces, milita en el conjunto francés, en lo que apuntaba a ser el último tramo de su carrera profesional.

De Colo disputó 125 partidos en la NBA entre San Antonio Spurs y Toronto Raptors durante la pasada década, antes de vivir sus etapas más exitosas en Europa con el CSKA Moscú y el Fenerbahce, disputando 51 partidos de Euroliga con los de Estambul. En la presente temporada, el internacional francés promedia 13,6 puntos y 4,7 asistencias en trece encuentros de Euroliga, mientras se espera una decisión inminente sobre su futuro.

Mejorar el perímetro del equipo de Jasikevicius

Tras asegurar el refuerzo interior con la llegada de Chris Silva, el Fenerbahce, vigente campeón de la Euroliga, centra ahora sus esfuerzos en fortalecer el perímetro. La prioridad de Sarunas Jasikevicius es ganar profundidad, experiencia y liderazgo en el backcourt, un perfil que encaja a la perfección con Nando de Colo. El francés aportaría impacto inmediato en ambos lados de la pista y supondría un fichaje de primer nivel de cara al tramo decisivo de la temporada, con un Fenerbahce que arranca 2026 con un balance de 12-6 en Euroliga.